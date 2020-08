Capcom, Resident Evil 7 satış miktarını açıkladı | Resident Evil 7 sistem gereksinimleri | Resident Evil 7 inceleme Resident Evil 7 korku ve macera dolu atmosferi ile milyonlarca kopya satışını aştı. Resident Evil 7 Biohazard hikayesi

İlk olarak 2017'de piyasaya sürülen Resident Evil 7, Capcom tarafından geliştirilmektedir. Korku atmosferini başarılı şekilde hissettiren Resident Evil 7 satış miktarı geçtiğimiz günlerde açıklandı.

RESIDENT EVIL 7 SATIŞ MİKTARI

Capcom tarafından açıklanan verilere göre Resident Evil 5, 7.7 milyon adet satış miktarı ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Resident Evil 6, 7.6 milyon adet satış miktarını yakaladı. Listenin beşinci sırasında 7.2 milyon adet satış miktarı ile Resident Evil 2 yer alıyor.

Capcom tarafından RE Engine oyun motoru ile geliştirilen Resident Evil 7: Biohazard, 2017 yılından bu zamana kadar PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında toplamda 7,9 milyon satışı geçti.

RESIDENT EVIL 7 HİKAYESİ

Resident Evil 7 : Biohazard, çıkış haftasında 2.5 milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı. Bu kadar ilgi toplayan oyunun toplam satış miktarı çok fazla şaşırtmıyor. Peki, Resident Evil 7 hikayesi nedir?

ABD'nin güneyinde yer alan Dulvey isimli kasabada geçen hikaye, Beginning Hour demosunun hemen ardından başlıyor. Canlandırdığımız karakter, Ethan Winters. Ethan, 3 yıldır kayıp olan eşi Mia'yı arıyor. Karısının yetkililer tarafından öldürüldüğünü de göz önünde bulunduruyor. Fakat her şey bir mektupla değişiyor.

Ethan'ın Mia'da aldığı bir mesajla hikaye başlıyor. Mia, bu mesajda Ethan'ı kendisini bulması için Louisiana'ya, daha da net olarak Dulvey'e çağırıyor. Ethan, buraya geldiğinde ise terk edilmiş bir çiftlik eviyle karşılaşıyor. Eve girdiğinde Mia'yı bodrum katında hapsedilmiş olarak buluyor.

Mia, Ethan'ı görünce birçok duyguyu bir arada yaşıyor ve çok şaşırıyor. Ethan'ı oraya çağıran kişinin kendisi olmadığını söylüyor. Baba dedikleri kişinin onları bulmadan kaçmaları gerektiğini de söylüyor. Bu sırada Zoe isimli bir kadın, Ethan'a telefon ile ulaşıyor ve tavan arasından bir kaçış yolu olduğunu ifade ediyor. Buradan kaçacakları zaman, Mia saldırgan bir hal alıyor ve Ethan kendisini savunurken karısı Mia'yı öldürüyor.

Ethan baş düşmanları tarafından kaçırılıp, bayıltılıyor. Uyandığında ise olaylar şekilleniyor.

RESIDENT EVIL 7 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Resident Evil 7: Biohazard minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)

İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, 2.70GHz or AMD FX™-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 veya AMD Radeon™ R7 260x

Video RAM: 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 24 GB kullanılabilir alan

Resident Evil 7: Biohazard önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)

İşlemci: Intel® Core™ i7 3770 3.4GHz or AMD equivalent or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060

VRAM: 3GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 24 GB kullanılabilir alan