Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil
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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil

30.11.2020 19:06 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:28
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, aldatılma itirafında bulundu. Ünlü oyuncu, "Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak" dedi.

Yeni sezonunun ses getiren dizilerinden olan Sadakatsiz'de Asya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Cansu Dere, InStyle Türkiye aralık sayısına kapak oldu.

Oyuncu, "Sadakatsiz'de intikam peşinde koşan, aldatılmış bir kadını canlandırıyorsunuz. Siz aldatılsanız ne yaparsınız? Öç almak mı, sessizce terk etmek mi olur tercihiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"ALDATILMAK, YABANCI OLDUĞUM BİR DURUM DEĞİL"

"Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret duymak da çok güçlü duygular. Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten anlamını da yitiriyor önceden hissettiklerim. O yüzden, tatsız bir hadise, 'Bu insan da böyleymiş, ne yapalım' der hayatıma devam ederim. İnsanın olduğu yerde iyilik kadar, kötülük ve çirkinliğin de olduğuna inanan, bunu baştan kabul eden biriyim.

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"HAYATIMDA YALANCI İNSAN OLMASINI İSTEMEM"

Birisi için, 'İnanamıyorum, bunu nasıl yapar' diyerek şaşkınlık yaşamıyorum. Yalancılık çok çirkin bir özellik, hayatımda yalancı insan olmasını istemem. Hatta ne kadar hızlı hayatımdan çıkarsa o kadar iyi bana göre. Sevgililik, arkadaşlık ya da eş olma durumu sonsuza kadar sürecek diye bir kaide yok. Elbette olsa ne güzel olur ama bitmesi gerektiğinde de veda edebilmek gerekir. Aksi durumda, güzel bir sonuç çıktığını hiç görmedim"

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil

Kaynak: Snob Magazin

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