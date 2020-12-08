Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının tartışıldığı esnada fenalaştı. Stüdyoda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ceyhan'ın Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu "Akıl Rehberi" programına konuk oldu. Canlı yayında koronavirüs aşısının çocuklara yapılıp yapılmayacağı tartışıldığı esnada Mehmet Ceyhan fenalaştı. Rahatsızlanarak yayından ayrılan Ceyhan, hastaneye kaldırıldı.

"SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılması sonrası verilen aranın ardından programın sunucu Başak Şengül şunları aktardı:

"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz.

"ŞUURU, BİLİNCİ YERİNDE"

Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza o yan stüdyoda. Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde."

"KRONİK MİDE RAHATSIZLIĞI BULUNUYOR"

Ankara'da bulunan programın konuğu Hulki Cevizoğlu ise Ceyhan hakkında şunları söyledi:

"Baş dönmesi olmuş, şu anda ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gidiyor. Gün boyunca toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hocamız. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda. Hocamız kronik mide rahatsızlığının bulunduğunu söyledi."