Bağcılar'da engelli bireyler canlı çiçeklerle pasta yaptı

AYDIN (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim alan aşçılık sınıfı öğrencileri, organik meyveler kullanarak canlı çiçeklerle pastalar yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pasta şefi Beyza Çevik ve ziraat mühendisi Merve Gülistan Aydın kursiyerlerle derse girdi.

Öğrenciler, Çevik'in anlatımları doğrultusunda profiterol hamurundan yapılan kurabiyelerin içine katkı maddesi bulunmayan krema ve çikolata koydu. Çilek parçacıkları yerleştirilen pasta, menekşe ve kasımpatı gibi yenilebilir çiçeklerle süslendi.

Ders sonunda her öğrenci kendi tasarladığı pastanın tadına baktı. Çiçekleri yeme konusunda tereddüt ettiğini söyleyen kursiyer Hasan Hüseyin Kılıç, "Çiçeklerin bu anlamda kullanıldığını bilmiyordum. Hayatımda ilk defa çiçek yedim. Çekinerek çiçeği ağzıma götürdüm ancak korktuğum kadar değilmiş. Pastaya farklı bir aroma kattı. Çok beğendim herkese de tavsiye ederim." dedi.

Merve Gülistan Aydın da engellilere kaliteli gıda bilincini aşılamayı amaçladıklarını ifade ederek, doğa sınıfıyla yetiştirdikleri çiçekleri kullandıklarını ve tamamı organik ürünlerden pasta yaptıklarını anlattı.

Etkinliğin sonunda kursiyerler, öğretmen ve arkadaşlarına da çiçekli pastalardan ikram etti.