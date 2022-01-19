Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli, çiftçinin sorunlarını dile getirdi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, çiftçinin üretimde kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, sorunların dikkate alınarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Gamzeli, Ziraat Odası Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde yaşanan tarımsal kuraklığın hem tarım ürünlerinin arzında daralmaya hem de fiyatlarda istikrarsızlığa yol açtığını söyledi.

Salgının devam etmesi ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonucu çiftçinin sorunlarının daha da arttığını belirten Gamzeli, "Çiftçilerimiz gübre, mazot, sertifikalı tohum, elektrik ve ilaç kullanmaktan kaçınıyorsa, tarımsal üretimde ciddi bir sorun var demektir. Çiftçimizi toprağa ısındırmalıyız, korkularını bertaraf etmeliyiz. Çiftçimizin üretimde kalmasını sağlayacak tedbirler alınmalı, sorunları dikkate alarak acilen çözüme kavuşturmalıyız." diye konuştu.

Tarımsal girdilere yapılan zamlar karşısında desteklerin yetersiz kaldığını anlatan Gamzeli, "Yaşanan kuraklık ve maliyet artışları dikkate alındığında 2022 yılı tarım sektöründe zorlu geçeceğini tahmin ediyoruz. 2022 yılında yetersiz gübre kullanımı ülkemiz genelinde rekolteyi düşürecektir. Dövizdeki artış nedeniyle bazı tarım ilaçları fiyatlarında da yüzde 70'e varan oranlarda artış yaşandı. Gübre piyasasının istikrarsızlığından yararlanarak haksız kazanç elde eden bu ithalatçı firmaların, Ticaret Bakanlığınca denetlenerek piyasa fiyatlarının düzenlenmesi açısından gübre fiyatlarını maliyet ve onun üzerine adil bir kar düzeyine getirmeleri sağlanmalıdır. Üreticinin sırtından haksız gelir elde etmeye çalışmak, tarımsal üretime vurulacak en büyük darbelerden birisidir." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinin çiftçinin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılaması gerektiğini vurgulayan Gamzeli, bu amaçla tarımsal kredi kullanımı için verilen destek miktarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Tarımsal desteklerin ekimden önce açıklanması ve zamanında verilmesi gerektiğine dikkati çeken Gamzeli, şöyle konuştu:

"Gençleri tarımda tutabilmek için genç çiftçilere yönelik ek teşvik ve destekler getirilmelidir. Çeşitli nedenlerle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil edilemeyen ancak tarımsal üretim yapılan araziler de tarımsal desteklerden faydalanmalıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olmayan çiftçiler de tarım sigortası yaptırabilmelidir. Köy bazlı uygulanan kuraklık verim sigortasında tüm ürünlerde parsel bazına geçilmeli, tüm ürünler ve riskler kapsama alınmalıdır. Tarım sigortasında sigorta prim oranları bazı risklerde düşürülse de artan ürün fiyatları poliçe fiyatlarını artırmaktadır. Bu amaçla sigorta prim oranlarında indirim devam etmelidir. Sertifikalı tohum kullanımına verilen destekler artırılmalı, üretici sertifikalı tohum kullanmasına teşvik edilmelidir. Çankırı'daki tarım arazilerinin yüzde 92'sinde kuru tarım yapılmaktadır. Birçok ilimizde yılda 3 ürün alırken, 3 defa da destek almaktadır, bizler Çankırı'da 2 yılda 1 ürün almaktayız. Bu yüzden de 2 yılda bir destek almaktayız. Bu hususun dikkate alınarak Çankırı'mıza pozitif ayrımcılık yapılarak artı destekleme verilmesini talep ediyoruz."