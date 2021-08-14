Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor
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Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Haberler | Sağlık

Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son vaka haritasına göre Çankırı'da da vaka sayılarında artış görüldü.

Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

ÇANKIRI - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son vaka haritasına göre Çankırı'da da vaka sayılarında artış görüldü.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Covid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 24-30 Temmuz'da 54 iken bu sayı, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 71'e yükseldi. Son dönemlerde vakaların sürekli arttığı Çankırı'da 24-30 Temmuz haftasında yüz binde 109 olan vaka sayısı, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında yüz binde 143,77 oldu. Açıklanan son sonuçlar ile kentteki vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti.

Korona virüse karşı en etkili silah olan aşıda ise kentte oran yüzde 68,2 oldu. Çankırı Valiliği tarafından vatandaşların aşı olmalarına yönelik çağrılar devam ediyor.

(HÇ-KA-DK-Y)

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Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor
Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor
Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor
Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel

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