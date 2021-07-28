Çankırı'da maske ve mesafe kuralı unutuldu
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Çankırı'da maske ve mesafe kuralı unutuldu

Çankırı'da maske ve mesafe kuralı unutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankırı'da vatandaşlar, yoğunluğun yaşandığı kent merkezinde maske ve mesafe kuralını hiçe saydı.

Çankırı'da vatandaşlar, yoğunluğun yaşandığı kent merkezinde maske ve mesafe kuralını hiçe saydı.

Son dönemde vakaların artışa geçmesi vatandaşları düşündürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu devam etse de insan kalabalığının bulunduğu alanlarda bu kurala uyulmadığı gözleniyor. Maskelerini çenelerinin altında, dirseklerinde taşıyan ya da hiç takmayan vatandaşların ihmalkarlığı tedirgin ediyor. Çankırı'da da cadde ve sokaklar havaların iyice ısınmasıyla birlikte hareketlendi. Kent merkezindeki çarşı ve pazarlar vatandaşların akınına uğrarken, zaman zaman pandemiyi unutturan görüntüler ortaya çıktı.

"Herkes kendi tedbirlerini almak zorunda"

Çankırılı esnaf Fatih Aydan, "Öncelikle aşılanan kişilerimizin maskeyi sıcaklar nedeniyle bırakması normalde ama aşılanmayanların maskesiz gezmesi bence uygun değil. Yoksa vakalar aldı başını gidiyor. Devletin aldığı çözümün önemi yok. Herkes kendi tedbirlerini almak zorunda. Yoksa bu hastalık 3-5 yıl daha devam eder. Sonuçta bu hastalık başımıza geldiyse, tüm dünyayı sardıysa bir an önce aşılanıp normal hayata dönmemiz gerekiyor. Aşılanmadığımız takdirde ilaç tedavisiyle falan bunun biteceği yok. Biran önce herkesin aşısını olması lazım. Bir de toplu alanlarda, düğün salonlarında, açık alanlarda özellikle maskesiz gezmeyelim. Özellikle iş yerlerine girdiğimizde kalabalık ortamlarda maskeyi takarsak hastalığı biran önce azaltmaya çalışırız. Herkesin özellikle dikkat etmesi lazım" dedi. - ÇANKIRI

Çankırı'da maske ve mesafe kuralı unutuldu
Çankırı'da maske ve mesafe kuralı unutuldu
Çankırı'da maske ve mesafe kuralı unutuldu
Çankırı'da maske ve mesafe kuralı unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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