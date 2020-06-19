Çankırı'da gezilecek yerler nerelerdir? Çankırı festivalleri nelerdir? Çankırı nerededir? Çankırı geleneksel yemekleri nelerdir? Çankırı iklim ve bitki örtüsü nedir? Çankırı hakkında bilinmesi gerekenler

Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde bulunur. Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Ankara ile sınır komşusudur. Karasal iklimin etkileri görülür. Kışlar serin, yazlar ılık geçmektedir. Sıcaklık ise +41,8°C ile -25°C arasında seyreder. Çankırı, biri merkez olmak üzere 14 ilçeden meydana gelmiştir. Milli parkları, yayları, mağaraları ve müzeleri ile her yıl binlerce turistin akınına uğramaktadır. Çankırı'ya yaz aylarında gidilmelidir. Her mevsim yağış alan fakat en az yağışı yazın alan il, bu mevsimde bir başka güzel olacaktır.

ÇANKIRI İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karasal iklimin etkileri görülür. Kışlar serin ve yağışlı, yazlar ılık geçmektedir. Sıcaklık ise +41,8°C ile -25°C arasında seyreder.

Çankırı oldukça fazla tahribat almıştır. Bu yüzden ormanların bir bölümü yok olmuştur. Geri kalan kısmında ise, özellikle de karaçam, sarıçam, ardıç, meşe, ladin ve köknar gibi orman ağaçlarıyla ahlat ve kızılcık ağaçlarıdır.

ÇANKIRI'DA GEZİLMESİ GEREKEN YERLER NERELERDİR?

Çankırı Kalesi: Şehrin kuzeyinde küçük tepeler halinde kurulmuştur.Romalılar, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde sağlamlığı ile ünlü olmuştur.

Taş Mescit: Selçuklular döneminden kalan eser, günümüze kadar ulaşan kitabelerinden anlaşıldığına göre Şifahane, Keyhüsrev Oğlu l.Alaeddin Keykubat zamanında Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılmıştır.

Akbaş Köyü Köprüsü: Melan çayı üzerinde yer almaktadır. Safranbolulu Rum ustalara yaptırıldığı bilinmektedir.

Karaören Göleti: Göletin çevresi adeta çiçek bahçesidir. Çam ve meşe ağaçları ile çevrili göl,mesire yeri olarak kullanılmaktadır.

Sakaeli Kaya Mezarları Ve Peri Bacaları: Dik yamaçlar üzerinde yer alır. Daha çok Bizans ve Romalılara ait mezarlar olduğu düşünülmektedir.Kare, dikdörtgen planlı, düz kubbe ve semerdam tavanlıdırlar. Duvarlaraaçılmış küçüklü büyüklü nişler mezar odası ve ikametamaçlıolarak kullanılmıştır.

Buğday Pazarı Medresesi: 18. yy 'da inşa edilmiştir. İki kattan oluşan yapı, El Sanatları Merkezi olarak düzenlenen eserde Çankırı yöresine ait giyim, kuşam, mutfak eşyaları ile el sanatlarına yönelik malzemeler sergilenmektedir.

Koca Meşe: Yapraklı ilçesinde bulunan meşe, 400 yaşın üzerinde olduğu ve dünyanın en yaşlı meşeleri arasında sayıldığı bilinmektedir.

ÇANKIRI GELENEKSEL MUTFAĞI

Ayran Aşı

Piti

Katmer

Kuzu Etli Pilav

Kesme Çorba

ÇANKIRI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

-Türkiye'nin en önemli kaya tuzu rezervine ev sahipliği yapar.

-Eski adı Gangra'dır.

-Av hayvanları bakımından zengindir.

-Çankırı nüfusu 2019 yılına göre 195.789'dir.

-Çankırı'da bulunan tuz fabrikası, Türkiye için oldukça önemlidir.

-Çankırı'da genellikle İç Anadolu ya özgü iklim etkisi görülmektedir.

-Şiddetli erozyon tehdidi altındadır.

-Tuz mağaraları turist geziler için çok önemlidir.

-Çankırı'nın Osmanlı Devleti'ne katılışı ise I. Murat devrinde olmuştur.

ÇANKIRI İLÇELERİ

Çankırı merkez

Çerkeş

Ilgaz

Orta

Şabanözü

Kurşunlu

Yapraklı

Kızılırmak

Eldivan

Atkaracalar

Korgun