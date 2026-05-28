Aziz Yıldırım cephesinden Ederson için karar çıktı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, göreve gelmeleri durumunda Brezilyalı kaleci Ederson ile yola devam edeceklerini belirtti.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TARİHTEN KİMSE SİLEMEZ"

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için yaptığı fedakarlıklara değinen Mahmut Uslu, " Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ortada. Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe tarihinden kimse silemez. Aziz Yıldırım kulübe büyük yatırımlar yaptı. Aslında onun konuşmasına bile gerek yok. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır." dedi. 

"EDERSON'UN GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE YOK''

Sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgili de konuşan Mahmut Uslu, "Ederson iyi bir kaleci, bir kopukluk olmuş. Biz Brezilyalıları severiz. Biz o kopukluğu gideririz. Ederson verilen parayı silah dayayarak almadı. Değerli bir kaleci. Gelir gelmez oyuncularla da konuşacağız. Ederson'un gönderilmesi gündemimizde yok, inşallah Ederson'u değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti. 

