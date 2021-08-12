Çankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği
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Çankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği

Çankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip DesteğiÇankırı Belediyesi, şiddetli yağış sonrasında sele teslim olan Kastamonu'ya yardım için ekip gönderdi.

Çankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği

Çankırı Belediyesi, şiddetli yağış sonrasında sele teslim olan Kastamonu'ya yardım için ekip gönderdi. Bölgeye ulaşan kurtarma ekibi, çalışmalara katılarak destek verdi.

Elazığ, Malatya, İzmir depremlerine yardım tırını, Antalya Manavgat yangınına araç ve ekibini gönderen Çankırı Belediyesi, Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin ardından komşusu Kastamonu'ya da yardım eli uzattı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in talimatı ile araç ve iş makineleri ile İtfaiye, Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşturulan kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi. Gece yarısı İtfaiye Müdürlüğü önünden Kastamonu'ya hareket eden ekibi, Başkan Esen ve ekibi uğurladı. Çankırı'dan gönderilen ekip, sel felaketini yaşayan Kastamonu Bozkurt ilçesindeki çalışmalara başladı.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-12 Son eklenen 10 haber: Çankırı Belediyesi Çocuklara Şehri Tanıttı Tuzlu Bağlarına 6 km'lik Sathi KaplamaÇankırı Belediyesi Yolları İyileştiriyor Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine GeçildiTatlıçay Çalışmaları Son Hızla Devam Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Çocuklar Doyasıya EğlendiÇankırı Belediyesinden "Şehrimi Tanımama Engel Yok" Gezisi Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor "S Plaka" Sahiplerine Pandemi Desteği

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Kaynak: Habermetre

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