Canım Kardeşim Kahraman şimdiki hali nasıl? Canım Kardeşim Kahraman Kıral kimdir, son hali nasıl?

Canım Kardeşim'in Kahraman kim? Canım Kardeşim'in Kahraman karakteri ne iş yapıyor? Canım Kardeşim Kahraman şimdiki hali nasıl? Canım Kardeşim'in Kahraman Kıral kaç yaşında, nereli? Kahraman Kıral mesleği nedir? Kahraman Kıral hayatı ve biyografisi nedir?

Canım Kardeşim filminde Halit Akçatepe ve Tarık Akan'la başrolleri paylaşan Kahraman Kıral kimdir? Canım Kardeşim'in Kahraman kim? Canım Kardeşim'in Kahraman karakteri ne iş yapıyor? Canım Kardeşim'in Kahraman Kıral kaç yaşında, nereli? Kahraman Kıral mesleği nedir? Kahraman Kıral hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CANIM KARDEŞİM KAHRAMAN KİM?

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul filmlerinde gösterdiği performansla milyonları duygulandıran Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu Kahraman Kıral artık ticaretle uğraşıyor.

KAHRAMAN KIRAL KİMDİR?

1972-76 yılları arasında çocuk oyuncu olarak on dört filmde rol alan Kahraman Kıral Yeşilçam'da çocuk oyuncu olarak gösterdiği performansla hafızalardan silinmedi.

1976 yılında sinemayı bırakan Kıral günümüzde ticaretle ilgileniyor.

Son verdiği röportajda şanslı bir çocuk olduğunu anlatan Kıral şimdilerde bir mobilya firmasının sahibi.

Röportajında Hürriyet Gazetesi'nin açtığı açtığı bir yarışmaya katıldığını ve oyunculuk hayatının böyle başladığını anlatan Kıral dönem şartları gereği oyunculuğu bıraktığını da açıklamıştı.

CANIM KARDEŞİM'İ TARIK AKAN'DAN DİNLEYİN...

Binlerce insanın katıldığı bir cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlanan Tarık Akan'dan geriye pek çok başyapıt kaldı. Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 1973 yılına ait Canım Kardeşim filmi de onlardan biriydi.

Kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybeden Tarık Akan bu filmde kanser teşhisi konulan minik kardeşi Kahraman'ın son arzusunu yerine getirmeye çalışan bir ağabey rolündeydi. Yıllar sonra filmde küçük Kahraman rolünde oynayan Kahraman Kıral, usta ismin ardından konuştu.

TÜRK SİNEMA TARİHİNE GEÇEN FİLM

Geride bıraktığımız 16 Eylül günü hayatını kaybeden Tarık Akan, Yeşilçam'ın sonsuzluğa uğurlanan yıldızlarından biri oldu. Aktivist kişiliği ve çektiği sosyal içerikli filmlerle döneme ve hatta günümüze damga vuran Akan'ın geride bıraktığı pek çok önemli yapımdan biri de yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu ve 1973 yılında seyirciyle buluşmuş olan Canım Kardeşim filmi oldu. Oyuncu künyesinde Adile Naşit adını gördüğümüz film, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kemal Sunal ve Metin Akpınar gibi dev isimleri bir araya getiriyordu. Kanser hastalığına tutulan minik Kahraman'ın hikayesini gözyaşları içinde izlemiş ve yüreğimizde hiç silinmeyecek bir damgayla sinema salonlarını terk etmiştik.

O YILLARI UNUTAMIYOR

Filmin üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen hüzünlü bakışlarıyla bizleri gözyaşlarına boğan Kahraman her ne kadar şimdilerde oyunculuğu bırakmış ve bir iş adamı olarak hayatını sürdürüyor olsa da o yılları unutamıyor.

Tarık Akan'ın vefatı sonrası Çağdaş Ses'ten Erman Çimen'e konuşan Kahraman Kıral dokuz yaşındayken Yeşilçam'ın usta isimleriyle kamera karşısına geçtiği ve akıllardan silinmeyen bir oyunculuk sergilediği o yılları ve usta oyuncuyu nasıl anlatıyor:

"Tarık Akan 9 yaşında iken film sayesinde tanıştığım, çok sevdiğim bir abimdi… O filmin ismi gibi 'can kardeşi' gibi davrandı, abisi gibi sevdirdi… Sayelerinde hayatımda çok iz bırakan bir dönemdi. Birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Tabi küçük olduğum için bu yaşıma kadar biriktirdiğim çok şeyler oldu o zamandan… En son 2 sene önce bir telefon konuşmamız olmuştu.

Tarık abi Türkiye için çok önemli bir şahsiyetti… Türkiye çok önemli bir değerini kaybetti… Bu tür değerlere halk öldükten sonra değil, ölmeden önce sahip çıkmalı…"

"KANSERDEN ÖLMESİ ACI BİR TESADÜF"

'Canım Kardeşim' filminde Kahraman'ın kanserden dolayı ölmesi herkesi ağlatmıştı… Tarık Akan'ın kanserden ölümü ile ilgili sosyal medyada konuşulan tesadüfle ilgili Kıral "Filmdeki gibi Tarık abinin de kanserden vefat etmesi çok acı bir tesadüf oldu" şeklinde konuştu.

Kahraman Kıral ayrıca yurt dışında olduğu için cenazeye katılamadı.