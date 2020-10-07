Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış
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Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış

07.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:12

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olan 40 günlük hamile eşi Mirvet N.'yi eve kilitleyip zincire bağlayarak kerpetenle tırnaklarını çeken İlyas A.'nın, işkence yapmak için özel oda kurduğu tespit edildi. Odanın içine giren polisler duvarda ve eşyalarda kan izi buldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, sokakta kanlar içerisinde olan kadını gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Hastaneye gelen polisler yaptığı araştırma kapsamında, İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.'yi eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.

Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış

Bunun üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmadan sonra olayın orada yaşanmadığını tespit etti. Olay yerinin belirlenmesi ve İlyas A.'nın yakalanması için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Kurulan ekip mahallede bulunan birçok evde inceme yaptı.Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.'nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı.

Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış

EVDE GİZLİ ODA BULUNDU

Gittikleri evde adamın diğer eşi Şinda El M.'nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi. Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocanın yeğeni Halil A.'yı da gözaltına aldı.

Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış

AMCASINA KAÇMASINI SÖYLEMİŞ

İlyas A.'nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.'ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.'nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi. Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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