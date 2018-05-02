Caner Toygar AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Evlilik programlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Caner Toygar, AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu.
Evlilik programlarında tüm Türkiye'ye kendisini tanıtmayı başaran Caner Toygar, AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu.
Aday adaylığı için başvuru yapan Toygar, başvuru sırasında çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN BEN DE VARIM"
İşte Caner Toygar'ın paylaşımına eklediği not:
Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu zor süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması, daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için bende varım... Saygılarımla...
YORUMLAR (350)
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arkadaş kimlerin eline düştünüz, ülkeye gerçek dahiler, uzmanlar, mantığın dibine vurmuş prof lar, gerekirken kimler piyasaya çıkıyor, çok üzüleceksiniz çok, kendi düşen ağlamayacak ve acımada talep etmeyecek. :) bile bile sigara içmekden farkı yokdur.Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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9 canlı kedidir o kediCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Ya Yeter! Yeter! Yeter! Türkiyenin gündeminden Düş Artık.... Allah için bu adamı haber yapmayın.... :(Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun artık bu ülkede ne durulur ne de faydalı olunur eğer böyle olursa platonun devlet adlı kitabında yazıyor her önüne gelen lider olura o ülkenin son lideri olur. :(Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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hanı lan intihar etmiştin sana dedım aspırınle intihar olmaz dıye anca şifa olur. 10 tane yutarsan en fazla basdonmesı yapardı. . secılemezsen tekrar ıntıhar et alıstın nede olsa bu sefer aspırın yutma, grıpınde yutma uyku ılacı vsCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır