Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kırıkkale Şehitlik Anıtı'nda ise günün anlam ve önemini içeren çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit Suat Yalçın Anaokulu tarafından yapılan gösteride yer alan minik öğrenciler, giydikleri kıyafetlerle, asker, hemşire ve Seyit Onbaşı oldu. Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Bilge de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Etkinliğe katılan protokol üyeleri dev Türk bayrağı önünde öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Kırıkkale Şehitliği'ndeki törende de askerler tarafından 3 defa saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra Vali Sezer ve Başkan Saygılı protokol üyeleriyle birlikte şehit kabirlerine karanfil bırakıp ailelerle bir araya geldi.

"Şehitlerimizi ve kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz"

Şeref defterini imzaladıktan sonra törende konuşan Vali Yunus Sezer, "Dünya var oldukça unutulmayacak kahramanlıkları ve tarihe altın harflerle nakşettiğimiz destanları bir kez daha yüksek sesle yad ediyoruz. 'Çanakkale geçilmez' diye ecdadı ve aynı yolda yürüyen aynı ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı taşıyarak şehadeti içen yiğitler ve onların emaneti, bizlerin emanetidir. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutluyor. 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bu mukaddes günde bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Bizim için şehitlerimiz her gün ayrı bir öneme sahip"

Şehitlik Anıtı'ndaki etkinliğe katılan Gökçen Yazar, "Bizim için şehitlerimiz her gün ayrı bir öneme sahip. Çünkü bizim için şehit demek vatan demek. Çanakkale demek. Musul demek, Kerkük demek, Halep demek, Karabağ demek, o yüzden burada Çanakkale şehitleri adına canlandırılan her olgu her durum bizim için vatan toprağının her karışı demek onun için duygusal bir gün. Onlar için hatimlerimiz oldu Yasinlerimiz oldu. Onların ruhlarına zaten hediye ettik" dedi.

"Bu bayrak asla inmeyecek"

Ayşe İşler ise "Şehitlerimize bir Fatiha okuyabilmek için geldik. Buraya gelmekten çok şeref duydum. Allah şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Bu vatan uğruna hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız. Bu bayrak asla inmeyecek, ezanımız dinmeyecek" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı