Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'İstanbul'daki Çanakkale sergisi' Beyoğlu'nda açıldı

Çanakkale Zaferi, 106'ncı yıl dönümünde Beyoğlu'nda özel bir sergiyle kutlandı.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 'İstanbul'daki Çanakkale Sergisi'nin açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle 1915'te Hilal-i Ahmer Hastanesine dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde 'İstanbul'daki Çanakkale Sergisi' açıldı. Çanakkale Savaşında Hilal-i Ahmer çalışmaları ile ilgili Türk Kızılay arşivinde yer alan birçok fotoğraf ve belge ilk kez gün yüzüne çıktı.

Sergide İstanbul'daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul'daki hastanelerde şehit olan askerlerin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler yer aldı.

'İSTİKBALİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'İki hilal tek istikbal adlı sergimizde Çanakkale'yi anmak üzere bir aradayız. Galatasaray Lisesi Çanakkale'ye göndermiş olduğu 15 yaşındaki delikanlılarla hatırlandı. Bizler Çanakkale destanını yazanları hatırlarken o dönemde Galatasaray Lisesi'nin veremediği mezunlarını hatırlayacağız. Kadim bir medeniyetin değerlerinden beslenen Kızılay bütün insanlığa hizmet eden önemli bir kuruluşumuz. Simgesi olan hilal bayrağımızdaki hilalle aynıdır. Onun için İki Hilal Tek İstikbal diyoruz. Galatasaray Lisesi Beyoğlu'nun önemli bir değeridir. Sadece cepheye asker göndermiyor. Aynı zamanda 1500 yataklı ve Kızılay'a hizmet veren hastaneye dönüştürülüyor. Bu destana hep birlikte sahip çıkacağız. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yaşatmasın. İstiklal Marşının birinci kelimesine sahip çıkacağız. Korkmayacağız. Çanakkale'yi geçilmez kılanlar işte o korkmayanlardır. Çanakkale'de o destanı yazanların torunları binlerce yıl bu topraklarda var olacaklar. Çanakkale ruhunu kuşanacağız. İstikbalimize sonuna kadar sahip çıkacağız' diye konuştu.

'YAŞADIKLARIMIZI BİZE YAŞATTIKLARINI HİÇ UNUTMAMIZ GEREKİYOR'

Törene Katılan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 'Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi ve Beyoğlu Belediyesi'yle birlikte açmış olduğumuz bu serginin bir mesajı var. Bu sergi önünden geçenlere aslında dur yolcu diyor. Düşmanlar 106 yıl önce bu toprakları bize vatan kılmış olan dedelerimizi ninelerimiz yok etmek için geldiler. Unutursak düşeriz. Uyursak ölürüz. Yaşadıklarımızı bize yaşattıklarını hiç unutmamız gerekiyor. Çanakkale'de bir var oluş mücadelesi verildi. Bütün bir ülke seferber olmuştu. Bu topraklarda alnımız ak ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak ecdadımızın borçluyuz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı