Çanakkale Savaşı'nda kullanılan cerrahi aletler müzede

ÇANAKKALE (DHA) - SAMSUN'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait atıl durumdaki 95 yıllık Lokomotif Tamir Atölyesi'ne kurulan Türkiye'nin ilk Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nin açılışı yapıldı. 5 yıllık bir restorasyon çalışmasının ardından kapılarını açan müzede, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan sedye ve protez bacak gibi cerrahi aletler de sergileniyor.

İlkadım ilçesinde 1926 yılından 1990'lı yıllara kadar hizmet veren TCDD'ye ait Lokomotif Tamir Atölyesi'nin, Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ne çevrilmesi için 2016 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. 5 yıl süren çalışmalarının ardından müze, kapılarını açtı. 5 dönümlük alana bin metrekaresi kapalı alan olarak kurulan müzede geçmişten günümüze tıpta kullanılan aletler sergileniyor. Tarihe ışık tutan müzede ayrıca Çanakkale Savaşı sırasında kullanılan sedye ve protez bacak başta olmak üzere birçok cerrahi alet de yer alıyor.

Konuşmaların ardından davetliler müzeyi gezdi.