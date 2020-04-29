ÇANAKKALE Koronavirüs nedeniyle çiçek balına talep arttı
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ÇANAKKALE Koronavirüs nedeniyle çiçek balına talep arttı

Koronavirüs nedeniyle çiçek balına talep arttıÇANAKKALE'de kilosu 35 TL'den satılan çiçek balına, koronavirüs salgını döneminde talep arttı.

ÇANAKKALE Koronavirüs nedeniyle çiçek balına talep arttı
29.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:55

Koronavirüs nedeniyle çiçek balına talep arttı

ÇANAKKALE'de kilosu 35 TL'den satılan çiçek balına, koronavirüs salgını döneminde talep arttı. Çiçek balı, virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cahit İleri, "Uzmanlar, propolis, polen gibi arı ürünlerin tüketilmesinin virüsle mücadele kapsamında önemli olduğunu söylüyor. Bu nedenle de arı ürünlerine vatandaşlar tarafından talep artışı oldu" dedi.

Koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşların Çanakkale bölgesinde yetişen çiçek balına talebi arttı. Salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile vatandaşların vazgeçilmezi olan çiçek balı için, bu yıl 82 bin arı kovanından 1600 ton çiçek balı üretimi hedefleniyor. Geçen yıl mart ve nisan aylarında 5 ton satılan çiçek balı bu yıl ise mart ve nisan aylarında koronavirüs nedeniyle 12 ton satıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca arıcılığın gelişmesi için eğitimlerin düzenlendiği Çanakkale bölgesinde 520'ye yakın arıcı bal üretimi gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, çiçek balının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlü tutmak için propolis, polen gibi arı ürünlerini de tercih ediyor.

Öte yandan, Çanakkale'de 2003 yılında yaklaşık 50 kişiyle kurulan Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği'nce, 2006 yılında bal üretim tesisi kuruldu. 2007 yılında ise, Çanakkale'nin çiçek balı 'Arıburnu' markası adı altında satışa sunuldu. Çiçek balının kilosu 35 TL'den satılıyor.

'KORONAVİRÜS SONRASI ARI ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI'

Koronavirüsün mücadeleyi gerektiren bir virüs olduğunu belirten Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cahit İleri, "Özellikle uzmanların virüsle mücadele konusunda vücudun kendi bağışıklık sisteminin önemli olduğunu ifade ediyorlar. Bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi içinde doğal ürünlerin tüketilmesinden yana olduklarını belirttiler. Özellikle doğal ürünlerin başında arı ürünleri geliyor. Özellikle yöremizin çiçek balı. Uzmanlar, propolis, polen gibi arı ürünlerin tüketilmesi virüsle mücadele kapsamında önemli olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla bu ifadenin sonunda arı ürünlerine vatandaşlar tarafından talep artışı oldu" dedi.

ÇİÇEK BALI'NIN KİLOSU 35 TL

Çanakkale'de şu anda yaklaşık 1600 ton çiçek balı üretimini hedeflediklerini belirten Birlik Başkanı Cahit İleri, şunları söyledi:

"Şu anda Çanakkale'de 82 bin arı kovanı var. Bu kovanlardan özellikle çiçek balı ağırlıklı üretim yapıyoruz. Çam balı, propolis, polen üretimini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Türkiye'nin her bölgesine kargo ile arı ürünlerini gönderiyoruz. Bizi internet ortamından, telefonla ulaşan herkese ulaşıyoruz. Bizim toptan, perakende satışımız var. Vatandaş bir şekilde bizi bulduğu zaman ürünlerimize kavuşuyorlar. Biz kargoyla küçük parti gönderimi yapıyoruz. Büyük partileri kendi özel araçlarımızla naklini gerçekleştiriyoruz. Biz bir üretici örgütüyüz. Kooperatif statüsündeyiz. Mümkün olduğu kadar ballarımızı biz vatandaşın yiyebileceği minimum ölçülerde fiyatlandırıyoruz. Kilosu yaklaşık 35 TL civarında balımızı satıyoruz. Polen ve propolis satışlarımızda var ama fiyatları da piyasa göre dip ve makul fiyat. Aynı zamanda çok kaliteli ürünleri piyasaya vermiş oluyoruz."

'PROPOLİS VÜCUDA DİRENÇ KATIYOR'

Propolisin de insan yaşamında özel bir yere sahip olduğunu da kaydeden Başkan İleri, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda araştırmalara göre propolis, yüzün üzerinde etki maddesiyle insanların bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuda direnç katıyor. Vücuda mikrop, bir virüs, mantar gibi diğer maddelerin girmesini engellemiş oluyor."

'HERKESE ÖNERİYORUM'

Çanakkale'de bağışıklık sistemini güçlendirmek için bal tüketen Fatih Çiğlin, "Ben aynı zamanda antrenörüm. Çanakkale'nin 'Arıburnu' balını aldım. Alemlerin Rabbi iki tane şifa indirdim diyor. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de bal. Rabbimizin söyleminden dolayı bu balı yememizde bir fayda var. Herkese öneriyoruz. Bende uzun bir süredir tüketiyorum. Sahurda bal, hurma yiyorum. Bağışıklık sistemine faydası olduğu doğrudur. Herkese de öneriyorum" diye konuştu.

ÇANAKKALE Koronavirüs nedeniyle çiçek balına talep arttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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