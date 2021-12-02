Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesince geliştirilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Dardanel firmasının iş birliğinde hayata geçirilen "Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi" törenle hizmete girdi.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, törende yaptığı konuşmada, bu kültür merkezinin şehrin yeni buluşma ve deneyim merkezi olmaya aday durumunda bulunduğunu söyledi.

Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirten Önen, şöyle konuştu:

"Çanakkale'nin yanı sıra çevre illerin de sosyal yaşamını renklendirmeye hazırlanan Karina Deniz Kültürü Merkezi barındıracağı akvaryumla şehrin doğal su ürünleri çeşitliliğini ve ekosistemini ziyaretçilerle buluşturacak. Türkiye'de 3 tarafı denizlerle çevrili olmamıza rağmen Çanakkale'miz asırlardan beri denizini kenarında olmasına rağmen diğer Akdeniz ülkelerinde gördüğümüz kadarıyla denize çok yakın değiliz, daha fazla yakın olmamız lazım. Deniz kültürünün artırılması, denize dayalı sanayimizin artması hepimizin ve ülkemizin menfaatleri açısındadır."

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Çanakkale'nin her anlamda farklı özellikleri barındıran özel bir şehir olduğunu ifade etti.

Bu anlamda üniversite olarak kente katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Murat, doğası, denizi, sanat ve kültürüyle, tarihi değerleriyle Çanakkale'nin marka kent olması gerektiğini anlatarak, üniversite olarak da kendilerinin bunu istediğini kaydetti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da Çanakkale'nin Muğla'dan sonra Türkiye'de kıyıya en uzun sahili olan ikinci ili olduğunu hatırlattı.

Kentte iki ada, iki deniz bulunduğunu dile getiren Gökhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marmara Denizi'miz ve Ege Denizi'miz var. Kıyılarımız uzun, Saros Körfezi'miz var ve çift taraflı akıntısı olan bir boğaza sahibiz. Bütün bunlara rağmen yeteri kadar denizle yakın olmuyoruz, olamıyoruz, olamamışız. Çanakkale'nin çocukları, yeni nesli denizi, denizciliği, balıkçılığı tanısın. Yani balık avlamasını öğrensin. Bu mekanı yapmaktaki amacımız, Çanakkale'deki deniz ekosistemini tanıtmak, su altı rüzgar sporlarını görünür kılmak."

Törenin ardından açılışı yapılan merkez gezilerek, katılımcılara burada yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi

Çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kültür merkezinde birbirinden farklı deneyimleme alanları yer alıyor.

Kapalı ve açık alanlarda yer alan akvaryumlar, alg üniteleri, VR teknoloji bölümü, denizcilik bölümü, sergi ve koleksiyon bölümleri, bu alanlar arasında bulunuyor.

Çanakkale ile özdeşleşen su altı ve rüzgar sporları, sportif balıkçılık atölyelerinin yanı sıra katılımcılar, oyun aktiviteleri ve deniz temalı oyun parkı gibi alanlarda da keyifli vakitler geçirirken, Piri Reis haritası ve bilgilendirme panoları eşliğinde Çanakkale'ye dair ne varsa öğrenebilecekler.