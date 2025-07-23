ÇANAKKALE HAVA DURUMU 24 TEMMUZ 2025: Çanakkale'de yarınki hava durumu nasıl? Çanakkale için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Çanakkale'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Çanakkale'de hava güneşli olacak. Peki, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Çanakkale'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

ÇANAKKALE'DE YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?

Çanakkale, Temmuz ayının son haftasında da sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. 24 Temmuz Perşembe günü kent genelinde hava açık ve güneşli olacak. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, gün içerisinde sıcaklıklar 37 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise termometreler 26 dereceyi gösterecek.

ÇANAKKALE'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Çanakkale için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri