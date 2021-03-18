'Çanakkale geçilmez' diyen öğrenciler 2026 rakımlı tepeye dev bayrak açtı

'Çanakkale geçilmez' diyen öğrenciler 2026 rakımlı tepeye dev bayrak açtı

MUŞ'un Varto ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü sebebiyle 2026 rakımlı Kem tepesine 'Çanakkale geçilmez' pankartı ve 12x8 ebadındaki Türk Bayrağını açtı.

Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü sebebiyle Bingöl dağları eteğindeki Kem Tepesinde tören düzenledi. Varto Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği öğrenciler, Kem tepesine çıktı. 10 öğretmen ve 50 öğrencinin yanısıra İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan askerlerin de yeraldığı katılımcılar, tepeye 'Çanakkale geçilmez' yazılı pankart ile 12x8 ebadındaki Türk Bayrağı açtı. Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, "Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Varto Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerimizle birlikte 12x18 ebatlarında dev bayrağımızı açtık. Öğrencilerimiz böyle bir güzel etkinlik yapmak istemişler. Aynı zamanda 'Çanakkale geçilmez' yazımızı da Varto'nun dağlarında sergilemiş olduk. Öncelikle öğretmen ve öğrencilerimize duyarlı bir etkinlik yaptıklarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi ile ilgili anlatılacak çok şey var. Burada hepsini anlatmamız mümkün değil ama, gerçekten bizim tarihimizde önemli zaferlerimizden bir tanesi. Top yekün ülke olarak bir mücadele söz konusu, işte bu günde öğrencilerimiz bu etkinlikle onu unutmadıklarını Türkiye'nin tek yürek ve hep birlik olduklarını, işte Muş'uyla, Vartolu'suyla, Karadenizli'siyle, iç anadolusuyla, batısıyla, doğusuyla hep birlikte birlik olduğumuzun aslında bir mesajını da vermek istedik" dedi.

Okul öğrencileri de Türk Bayrağı ve Çanakkale geçilmez pankartını Varto'nun yüksek tepesinde açmalarının mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı