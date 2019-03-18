Çanakkale Destanı Ruhu Avcılar'da Canlandı

Avcılar'ın en işlek caddesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin ruhunun canlandırıldığı bir tiyatro gösterisi düzenlendi. Gösteri havadan da görüntülenirken, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy da askeri kıyafet giyerek tiyatroda, tabip asker rolünü oynadı.

Avcılar'da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde Emrullah Baran Öztürk'ün yazıp yönettiği tiyatro etkinliği düzenlendi. Etkinlikte AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, dönemi yansıtan asker kıyafeti giyerek, tabip komutan rolünde oynadı. Avcılar'ın en işlek caddesi olan Marmara Caddesi'nde düzenlenen tiyatro gösterisini yüzlerce vatandaş izleyerek hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı ve Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Tiyatroda Ulusoy, sahne gereği yaralanan askere müdahale etti. Çanakkale ruhunun canlandırıldığı tiyatro gösterisi havadan da görüntülenirken, gösteri sonrası grup yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrasında, Çanakkale Savaşı'nda askerlik yemekleri olan hoşaf ve kuru ekmek dağıtıldı.

Tiyatro ekibinin hilal yıldız şeklinde sahne alarak oynadığı oyunda rol alan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 18 Mart'ın büyük bir zafer olduğunu ve Türk milletinin gücünü yansıtan bir savaş olduğunu ifade ederek, "Çanakkale geçilmez, bu vatan bölünmez bu bayraklar inmez, ezanlar dinmez diye tüm dünyaya öğrettiğimiz bir zaferin, bir ecdadın destanıdır. Biz de böyle bir ecdadın torunları olduğumuz için ne kadar övünsek o kadar az. Normalde bugün böyle bir oyun sergilenecekti. Klasik olarak anmalardan kutlamalardan farklı olmasını istedik bu etkinliğin, arkadaşlarımızdan da böyle bir fikir çıktı. Kendileri rica ettiler bana tabip komutan olmam yönünde. Ben de şeref duyarım dedim. Dünyaya adaletle hükmetmiş, yüzyıllarca tüm dünyaya örnek hizmetler yapmış bu ecdadın, askerimizin üniformasını giymek kadar büyük bir şeref yok dedim. Şimdi bugün burada bunun için toplandık. Çanakkale unutulmaz ve tüm dünyanın parmakla gösterdiği zaferlerden birisi çünkü Çanakkale zaferindeki şehitlere bakacak olursak 21 yaşının üstünde hemen hemen kimse yok. Bir medeniyet ve her şekli ile beraber bütün herkes, bu vatanı soluyabilmemiz, suyunu içebilmemiz, rahatça yaşayabilmemiz için bizim geleceğimiz için bunu yapmışlar. Bizde ecdadımızı tekrar, tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi tekrar bir daha rahmetle anıyoruz. Bu bayrağın ilelebet inmeyeceğini dile getiriyorum. Bu vatanı hiç kimse bölemez diyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA