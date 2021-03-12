Çanakkale'de 106 yıllık 'Zafer' coşkusu

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla başladı.

'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 106 yıl önce, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, gaziler ve şehit aileleri törene katıldı.

Şehitler için Saygı Duruşu'nda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi. Ali Haydar Önder Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Yaşar Taşdelen tarafından Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' isimli şiiri okundu. Törende ayrıca, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Serpil Kalkan tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anlatan bir konuşma yapıldı. Tören, mehteran takımının çaldığı marşlar ile devam etti. KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından atletler Mehtap Polat ile Oğuz Uyar'a teslim edildi. Atletlerin Zafer Koşusu başladı. Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

- Çanakkale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Akay