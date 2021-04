Çanakkale'deki 5 bin yıllık Troya Antik Kenti atlı jandarma timlerine emanet

Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyünde bulunan Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'nde atlı jandarma timleri güvenliği sağlıyor.

UNESCO'nun 1998 yılında "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan antik kent, artık atlı jandarma timleriyle dikkati çekiyor.

Candaş, Erbay ve Ülkem isim atlar, görev yaptığı Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlıyor.

6 Mart Cumartesi gününden bu yana görev alan atlı jandarma timlerine turistler de yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektiriyor.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, antik kentte görev alan atlı jandarma timlerine ilişkin AA muhabirine, 2018 yılında Troya Müzesi açıldıktan sonra bölgenin ziyaretçi sayısının bir hayli arttığını, köye gelenlerle birlikte neredeyse yıllık 1 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştıklarını söyledi.

Yoğun ziyaretçi sayısının güvenlik ihtiyacını doğurduğunu dile getiren Gölcük, "Tabii bu durumda güvenlik meselesi ziyaretçilerimizin, izleyicilerimizin güvenliği meselesi son derece önemli bir husus oluyor. Kendi güvenlikçilerimizle bu problemi bir miktar çözmeye çalışıyoruz fakat burada biz jandarma komutanlığımızdan bu konuda bir destek istedik. Sağ olsunlar onlar bizim istediğimiz desteği şahlandırarak bir sonuç ortaya çıkarttılar ve tam da bu alanın anlamına uygun, Troya'ya uygun, Atlı Jandarma Birliğimizi buraya taşıdılar. Troya Ören Yeri'nin hemen girişine taşıdılar." şeklinde konuştu.

Emniyet ve estetik bir arada

Emniyeti caydırıcı tedbirlerle tesis ederken estetikten taviz vermek istemediklerini kaydeden Gölcük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atlı Jandarma Birliğimizin birkaç açıdan önemi var. Burası oldukça yoğun turist alan bir bölge ve dolayısıyla güvenlik faaliyetlerinin caydırıcı ve estetik olması da çok önemli. Atlı jandarmalarımız bu konuda oldukça gösterişli, iyi görüntü veriyorlar. Bu konuda çok memnunuz. İkincisi de atlı jandarmamız tam da bu alanın ruhuna uygun. Niçin uygun? Birkaç husus var. Birincisi, biz destanlardan biliyoruz ki Troyalılar iyi at binicileri ve iyi at yetiştiricileri. Hatta Melih Cevdet Anday'ın bu konuda yazdığı bir şiiri de vardır. 'Troya önünde atların da ruhu vardır' diye başlar. Destanda geçen diğer husus da atla ilgili çok popüler olan, bu tahta at hikayesi. Tahta at geçmişte Troya için bir güvenlik problemiydi. Troya'nın varlığını sekteye uğrattı fakat bugün atlı jandarmamız bizim alanımızın güvenliği konusunda en büyük dayanağımız. Onlara çok şey borçluyuz."

İnsanların bir yere gittiklerinde orada fotoğraf çektirmek ve onu paylaşmak istediklerini belirten Gölcük, bu alanda en çok fotoğraf çekilen noktanın Troya atının önü olduğunu fakat şimdi objektiflerin atlı jandarmalara dönmeye başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel