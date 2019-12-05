Çanakkale'de gemi kaptanları AA'nın fotoğrafları için oy kullandı

05.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:22

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait "Gelibolu" isimli geminin birinci ve ikinci kaptanı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına Kabatepe-Gökçeada güzergahındaki seferinde katıldı.

AA ekibini gemide konuk eden birinci kaptan Gökhan İlhan ve ikinci kaptan Mustafa Tosun, kurumun foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyip bu çalışma hakkında bilgi aldı.



Kaptan İlhan, yaklaşık 28 yıldır denizcilik sektöründe bulunduğunu söyledi.



Daha önce çeşitli kurumlarda görev yaptığını ve son olarak çalışmalarına GESTAŞ ile devam ettiğini belirten Gökhan İlhan, "92 yılından bu yana denizlerde vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak üzere çalışıyorum. Çeşitli kurumlarda görev yaptım. Gerek İstanbul bölgesinde gerekse ülkemizin diğer bölgelerinde çalıştım. Şu anda Gelibolu gemimizde birinci kaptan olarak çalışıyorum. Anadolu Ajansını yakınen takip etmekteyim. Bu yılki fotoğrafları da çok beğendim, bazılarını seçmekte zorlandım. Hepsi birbirinden çok güzel fotoğraflar. Hem foto muhabirleri hem de muhabir arkadaşların ellerine gözlerine sağlık." dedi.

İlhan, günümüzde bazı haberlerin izlenecek boyutta olmadığını vurgulayarak AA'nın ilkeli yayıncılık anlayışı için emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Tercihlerini haber kategorisindeki fotoğraflardan yana kullanan Gökhan İlhan, Sergen Sezgin'in "Şehitlere Saygı", Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ile Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar" isimli fotoğraflarına oy verdi.

"Fotoğraflar duygulandırıcı"



İkinci kaptan Tosun ise 15 yıla yakın süredir mesleğini sürdürdüğünü anlattı.



Denizcilik sektörünün gazetecilik gibi heyecanlı olduğunu dile getiren Tosun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.



Tosun, şöyle konuştu:



"Fotoğrafların hepsini çok beğendim, hepsi ayrı güzel. Ayrı anlamlar taşıyorlar yansıttıklarıyla. Ben de en beğendiğim 3 fotoğraf için oyumu kullandım. Fotoğraflar açıkçası beni çok duygulandırdı. Bunu fotoğraf karesiyle insanlara yansıtmak çok önemli. Hepsi değişik konularla beni değişik duygulara götürdü."

Mustafa Tosun da oyunu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Bülent Ersöz'ün "Yavuz'ın Akdeniz'e yolculuğu" ile yaşam kategorisindeki Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" isimli fotoğraflarından yana kullandı.

Kaynak: AA