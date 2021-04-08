Son Dakika | ÇANAKKALE - Hastanede karışıklık yaşanınca babaları yerine başka bir kişiye ait cenazeyi defnettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | ÇANAKKALE - Hastanede karışıklık yaşanınca babaları yerine başka bir kişiye ait cenazeyi defnettiler

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören 96 yaşındaki Recep Çelik ile koronavirüs tedavisi gören 69 yaşındaki Recep Yılmaz'ın işlemleri isim benzerliğinden dolayı karıştırıldı.

Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören 96 yaşındaki Recep Çelik ile koronavirüs tedavisi gören 69 yaşındaki Recep Yılmaz'ın işlemleri isim benzerliğinden dolayı karıştırıldı.

Koronavirüs tedavisi gören Recep Yılmaz, hastanenin yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak sevk esnasında Yılmaz'ın dosyası yerine, adaşı kanser tedavisi gören Çelik'in dosyası hastaneye gönderildi.

Yılmaz, durumunun ağırlaşması üzerine devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastane personeli dosya üzerinde telefon numarası bulunan Çelik ailesine ulaştı.

Aile morga gelerek koronavirüs tedbirleri nedeniyle babalarını uzaktan gördü.

Yılmaz ile Çelik'in vücutlarının aynı bölgelerinde ameliyat izi olması nedeniyle fark edilemediği için Çelik ailesi, babaları zannederek hastane morgundan Recep Yılmaz'ın cenazesini alarak, Çanakkale Şehir Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnetti.

Bir gün sonra fakülte hastanesinden gelen bir telefon ile Hilmi Çelik hastaneye çağrılarak, bir hastayı teşhis etmesi gerektiği aktarıldı.

Hilmi Çelik odaya girdiğinde karşısında dün defnettiklerini sandığı babasını gördü. Durumu savcılığa intikal ettiren Çelik ve Yılmaz ailesi şimdi savcılığın incelemesinin ardından yaşanan olayı düzeltmek için bekliyor.

Recep Yılmaz'ın cenazesi incelemenin ardından Çelik ailesine ait aile kabristanlığımdan alınarak, Yılmaz ailesinin kendi kabristanına tekrar defnedilecek.

Yaşanan durumu gazetecilere anlatan Hilmi Çelik, şunları söyledi:

"Babam Recep Çelik, rahatsızlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine aciline onu götürdük. Yoğun bakımda yer olmadığı için acilin müşahede odasına aldılar. Bir-iki gün orada kaldı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin yoğun bakımında bir yer açılıyor. Babam Recep Çelik adına evrak düzenleniyor. Ama orada yatmakta olan bir başka Recep araca bindiriliyor, devlet hastanesine götürülüyor yoğun bakıma. Adam yoğun bakıma girerken ölmüş zaten. Bizi 'babanız öldü' diye çağırdılar. Gittik orada işlemleri yaptık. Öbür gün hastaneye gittik. Ölüm raporunu aldık. Baktık, ölüm raporu Recep Çelik üzerine düzenlenmiş. TC kimlik numarasına kadar aynı. Morga indik, kovidli yazılmış. Ona itiraz da etmiştik biz. Zaten yaklaştırmıyorlar. Orada uzaktan ne görülüyor? Ameliyat izi görülüyor. Bir hafta önce babam ameliyat olmuştu. Orada yatan hasta da ameliyat olmuş. Adamı bize teslim ettiler. Belediye mezarlığına götürdüler. Orada dini vecibelerini yerine getirdik. Aile mezarlığımıza defnettik."

Definin ardından kendilerine yeni bir telefon daha geldiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Gittik oraya. Dediler ki 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 5. katında dahiliye bölümünde 523 numaralı odada bir Recep Çelik yatıyor, gidip bakar mısınız.' Gittik, baktık ki babam orada yatıyor. İyi de bizim gömdüğümüz Recep Çelik kim? Şimdi bu soru akla geliyor. Meğer o insanlar da hastalarını kaybetmişler. Hastane hastane dolaşıyorlar, bulamıyorlar. O Recep de bir başka birisiymiş. Ama ölüm evrakı da nakil evrakı da babamızın üzerine düzenlenmiş. Yani Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde böyle bir yanlışlık yapılmış. Bugün itibariyle bu yanlışlığı düzeltmek için savcılığa gittik. Öbür Recep'in akrabaları da geldi biz de gittik. Savcılığa ifade verdik. Bekliyoruz, şimdi o mezar açılacak. Onlar cenazelerini alacaklar. Başka bir yere defnedecekler. Bizim de aile mezarlığımız boşalmış olacak."

Son Dakika | ÇANAKKALE - Hastanede karışıklık yaşanınca babaları yerine başka bir kişiye ait cenazeyi defnettiler
Son Dakika | ÇANAKKALE - Hastanede karışıklık yaşanınca babaları yerine başka bir kişiye ait cenazeyi defnettiler
Son Dakika | ÇANAKKALE - Hastanede karışıklık yaşanınca babaları yerine başka bir kişiye ait cenazeyi defnettiler
Son Dakika | ÇANAKKALE - Hastanede karışıklık yaşanınca babaları yerine başka bir kişiye ait cenazeyi defnettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | ÇANAKKALE - Hastanede karışıklık yaşanınca babaları yerine başka bir kişiye ait cenazeyi defnettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:40:16. #1.15#
title