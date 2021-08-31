Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışına Belediyespor Damga Vurdu

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından Çanakkale Belediyesi'nin destekleri ile Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması ödül töreni 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Gümrük binası önünde gerçekleştirildi.

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından Çanakkale Belediyesi'nin destekleri ile Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması ödül töreni 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Gümrük binası önünde gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bu yıl 34. 'sü gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren yüzücüler, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat'ın katılımı ile gümrük binası önünde düzenlenen ödül töreni ile madalyalarına kavuştu. Başkan Vekili Canpolat, genel klasmanda dereceye giren yüzücülere kupalarını takdim etti.

Belediyespor'dan Büyük Başarı

Çanakkale Belediyespor Kulübü yüzücüleri, boğaz geçme yarışmasında 785 yüzücü içerisinden genel klasman, kadın ve erkek genel klasman, yaş kategorilerinde büyük başarı elde ederek, boğazı en hızlı geçen sporcular olarak 1., 2., 3. 'lük kupalarının sahipleri oldu.

Eceabat Kumsalı ile Çanakkale arasında 3. 5 deniz mili ( 6. 482 metre ) mesafede kıyasıya bir mücadeleler sonucu dereceye girerek kupa ve madalyalar kazanan Belediyespor Kulübü sporcuları;

Müsabaka Genel Klasman

1. Batuhan Sağın - Deniz Kılıç 00. 42. 33

2. Mertcan Yıldırım 00: 42: 35

3. Emir Alp Maltepe 00: 43: 18

Erkekler Genel Klasman

1. Batuhan Sağın - Deniz Kılıç 00. 42. 33

2. Mertcan Yıldırım 00: 42: 35

3. Emir Alp Maltepe 00: 43: 18

14-18 Yaş Erkekler Kategori

1. Deniz Kılıç 00: 42: 33

2. Mertcan Yıldırım 00: 42: 35

3. Emir Alp Maltepe 00: 43: 18

19-24 Yaş Erkekler Kategori

1. Batuhan Sağın 00: 42: 33

Kadınlar Genel Klasman

3. Ezgi Candan 00: 45: 49

14-18 Yaş Kadınlar Kategori

1. Ezgi Candan 00: 45: 49

2. Aleyna Durmaz - Zeynep Sena Tuna 00: 48: 34

3. Elif Ada Çakıcı 00: 50: 49

Yarışmaya katılan tüm sporcu ve antrenörlerini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. .

31. 08. 2021 16: 50

Kaynak: Habermetre