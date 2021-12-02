Çanakkale, 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

ÇANAKKALE (Habermetre) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A. Ş. tarafından, 'Olmak istediğim her yer' temasıyla düzenlenen 15. Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor Fuarı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah DEMİRCAN'ın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcının yer alacağı, 58 ülkeden ziyaretçinin ağırlandığı 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda Çanakkale Standını ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, yetkililerden stant hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah KÖKLÜ, İl Genel Meclis Başkanı Nejat ÖNDER, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp YILMAZ, İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya SEZGİN, Çanakkale Belediyesi Temsilcisi Esra ERSAK, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya ÜZEN, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Akın YALMAN, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale Körfez Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet ÇELİK, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Nilgün GÖKSER, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Ümit Cihan MÜŞTERİOĞLU, kurum yetkilileri, turizmciler ve otel sahiplerinin eşlik ettiği stant ziyaretlerinde Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale'nin tarihi, doğal, kültürel ve turistik değerlerinin ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çanakkale tanıtımının en iyi şekilde yapıldığı 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda açılan Çanakkale standını ziyaret eden çok sayıda vatandaşların yanı sıra Muğla Valisi Orhan TAVLI, Balıkesir Valisi Hasan ŞILDAK, Nevşehir Valisi İnci SEZER BECEL, AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa AÇIKGÖZ, Seferihisar Kaymakamı Naci AKTAŞ, Menderes Kaymakamı Cevat ÇELİK ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet AKTÜRK de Çanakkale standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar.

Çanakkale Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ÇATTAB' ın koordinasyonunda kurulan 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı Çanakkale standında; İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale Temsilciliği, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası tarafından kurulan desklerde Çanakkale'nin tarihi, doğal, kültürel ve turistik değerleri ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtılarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Çanakkale'nin tanıtımın en etkili şekilde yapıldığı 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı 2-4 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet