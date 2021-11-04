Can Gürzap kimdir? Can Gürzap kaç yaşında, nereli? Can Gürzap'ın rol aldığı diziler ve filmler
Kameralar karşısına ilk kez 1973 yılında yayınlanan Bir İntihar filmiyle geçen Can Gürzap hakkında Can Gürzap kimdir? Can Gürzap nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, Can Gürzap'ın rol aldığı diziler ve filmler
Can Gürzap kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Can Gürzap hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Can Gürzap nereli, kaç yaşında? Can Gürzap hangi dizilerde, filmlerde oynadı?
CAN GÜRZAP KİMDİR?
Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 26 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Can Gürzap, konservatuvarda öğretmen olarak derslere girmiş ve TRT radyosuna birçok radyo tiyatrosu hazırlamıştır.
1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kurucu müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Ocak 2009'da ise TİYATRO DİYALOG adını verdiği kendi tiyatrosunu kurmuştur.
Rüyalarda Buluşuruz, Kurtlar Vadisi Pusu, Aşk ve Gurur, Medcezir ve İffet gibi bir çok projede rol alan Can Gürzap, kameralar karşısına 1973 yılında yayınlanan Bir İntihar isimli film ile geçmiştir.
1971 yılında Arsen Gürzap ile evlenen Can Gürzap, 2008 yılının kasım ayında boşandı. Bu evlilikten Ayşe ve Elif adında iki kızı bulunan sanatçı, 2011 yılının Mart ayında Ayşegül Bilgen ile evlenmiş ancak Haziran 2011'de boşanmak için evini ayırmıştır.
Can Gürzap, son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı
Eserleri:
- Perde Arkasından – 2012
- Söz Söyleme ve Diksiyon – 2006
- Konuşan İnsan – 2004
- Can Gürzap'ın rol aldığı bazı tiyatro oyunları:
- Kim Bu Adam? – Tiyatro Diyalog – 2011
- Evliliğe Gelince – Tiyatro Diyalog – 2010
- Bana Bunu Yapma – Tiyatro Diyalog – 2009
- Gönül Hırsızı – Tiyatro İstanbul – 2007
- Salıncakta İki Kişi – Tiyatro Kedi – 2006
- Yarım Bardak Su – Tiyatro Kedi – 2004
- Taraf Tutmak – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
- Bu Adreste Bulunamadı – Tiyatro İstanbul – 2002
- İdeal Koca – Tiyatro İstanbul – 2000
- Sanat – Tiyatro İstanbul – 1996
- Amadeus – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1983
- Beyaz At – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1982
- Kahvede Şenlik Var – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980
- Sırça Kümes – Ankara Devlet Tiyatrosu
- Yalancı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976
- Öfke – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972
- Chaillot'daki Deli – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972
- Altı Kişi Yazarını Arıyor – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1971
- Öfke – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1970
- Andromak – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1968
- Akad'ın Yayı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1067
- Yakut Balık – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1966
Can Gürzap'ın yönettiği bazı oyunlar:
- Bana Bunu Yapma
- Gönül Hırsızı – Tiyatro İstanbul – 2006
- Amedeus – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
- Taraf Tutmak – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
- Terlik – Tiyatro İstanbul – 2001
- Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1998
- Yeşil Papağan Limitet – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1994
- Kedi Oyunu – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1992
- Düdüklüde Kıymalı Bamya – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1991
- Yangın Yerinde Orkideler – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1989
- Altı Kişi Yazarını Arıyor – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1988
- Sahibinin Sesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1986
- Julius Caesar – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1985
- Kahvede Şenlik Var – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980
- Deli Dumrul – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1979
- Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979
- Pof'la Paf – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1978
- Yelpaze – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977
- Kedi Oyunu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1975
Can Gürzap'ın rol aldığı diziler ve filmler:
- 2016 – 2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Rüstem)(TV Dizisi)
- 2013 – 2014 – Medcezir (Asım S¸ekip Kaya) (TV Dizisi)
- 2010 – Gelecekten Bir Gün (Timur) (Sinema Filmi)
- 2010 – Bir Avuç Deniz (Cengiz Akbay) (Sinema Filmi)
- 2007 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Davut Tataroğlu) (TV Dizisi)
- 2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Adnan) (TV Dizisi)
- 2006 – Aşk Beklemez (Harun) (TV Filmi)
- 2004 – Halk Düşmanı (Önder) (TV Filmi)
- 2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Selçuk Aykan) (TV Dizisi)
- 2002 – Seni Yaşatacağım (Ekrem) (TV Dizisi)
- 2002 – Aşk ve Gurur (Vedat Timur) (TV Dizisi)
- 2001 – Derman Bey (Baha) (TV Dizisi)
- 2000 – Beyaz Yalanlar (Saylan) (TV Filmi)
- 1994 – Yorgun Ölüm (Sinema Filmi)
- 1994 – Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)
- 1993 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cemil) (TV Dizisi)
- 1993 – Ağrı'ya Dönüş (Sinema Filmi)
- 1991 – İlk Aşk (Sinema Filmi)
- 1987 – Ateşten Günler (İhsan) (TV Dizisi)
- 1984 – Yangın (S¸ahin) (Sinema Filmi)
- 1983 – Metres (Orhan) (Sinema Filmi)
- 1983 – Kartallar Yüksek Uçar (Mustafa Karabulut) (TV Dizisi)
- 1979 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cehennem Cemil) (TV Dizisi) (Bölüm)
- 1978 – Yaşam Kavgası (Reşit) (Sinema Filmi)
- 1977 – Sırça Kümes (Türkçe Seslendirme) (TV Filmi)
- 1974 – Unutulanlar (Nevin Seval'in Eşi) (TV Dizisi)
- 1973 – Bir İntihar (Ölmek İsteyen Adam) (TV Filmi)