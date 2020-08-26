Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, OSB başvuru sürecini başlattı
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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, OSB başvuru sürecini başlattı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ilgili başvuru dilekçesini Kaymakam Mustafa Gürdal'a sundu.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, OSB başvuru sürecini başlattı
26.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:03

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ilgili başvuru dilekçesini Kaymakam Mustafa Gürdal'a sundu.

Çan'ın büyümesi için atılacak adımları projelendirip hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Başkan Bülent Öz, "1915 Çanakkale Köprüsünün de bünyesinde yer aldığı ilçemiz sınırlarından geçen otoyol güzergahı, Çan'ın gelişimine günden güne katkı sağlayacak, sanayiin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak. Organize Sanayi Bölgesi kurulması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında bilgi veren Başkan Bülent Öz, "İlçemizin ekonomik olarak kalkınmasına ve gelişimine katkı sunacak, yeni istihdam alanları sağlayacak ve bölgemizdeki Sanayi kuruluşları ile entegre çalışacak 54744560-752.99-E.1284 sayılı kanunun "Organize Sanayi Bölgesi Kurulması" konulu dilekçemizi Çan Kaymakamı Sayın Mustafa Gürdal'a sunduk, hayırlı olsun" dedi. Bundan sonraki aşamanın sunulan dilekçenin ve bilgilendirme raporunun Valilik oluruna sunulması olacağının bilgisini veren Başkan Bülent Öz, "İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal, başvurumuz ile yakından ilgilenerek Valilik sürecini ve sonraki aşamalarını Çan'ın yarınları için yakından takip edeceğini söylediler. Sayın Kaymakamımıza yardımları için şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diyerek Çan'ın büyük kazanımlar elde edeceğini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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