"Camilerimiz gençlerimizin, çocuklarımızın din-i Mübin-i İslam'ı öğrendiği mekanlardır"

BİNGÖL (Habermetre) - Bingöl'de toplu açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimiz de hem ibadet ettiğimiz merkezler hem de içinde gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın din-i Mübin-i İslam'ı öğrendiği mekanlardır. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bingöl'de toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sözlerine Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen Tecvid Çalıştayı'na katılmak üzere kentte bulunan ve dün gece vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel'e rahmet dileyerek başladı.

Başkan Erbaş, kıyametin kopacağı saatin ve insanın öleceği anın ancak Allah tarafından bilindiğini ifade ederek, "Birkaç gündür burada Kıraat Çalıştayı için bulunan yani Kur'an-ı Kerim'in daha güzel okunması daha güzel anlaşılması için yapılmış olan önemli bir müzakereye, istişareye katkı sağlayan ve dün akşamda kanaat önderleri ile yapmış olduğumuz toplantıda Asır suresini okuyup bu dünyaya veda eden Nihat hocamıza rahmet diliyorum, mekanı cennet, makamı ali olsun. Biz onun son anlarına şahitlik ettik son anları Kur'an'a hizmetle geçti. " dedi.

Başkan Erbaş, törende Bingöl İl Müftülüğü yeni hizmet binası, Medine Camii, Kültür Mahallesi Camii, Çayboyu Hazreti Hamza Camii, Çavuşlar Köyü Camii, Üniversite Lojmanları Camii, Bediüzzaman Said Nursi Camii, Ağaçeli Köyü Camii, Tugay Camii, Bahçelievler Mahallesi 4-6 yaş Kur'an Kursu, Kartal Köyü Kur'an Kursunun resmi açılışlarını yapacaklarını söyledi.

"Camilerde bulunduğumuz süre, her anı ibadetle geçen zamanlardır"

İl ve ilçe müftülüklerinin din hizmetini, din eğitimini daha nitelikli yapmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Erbaş, "Buradaki şu güzel binamız inşallah uzun yıllar bu güzel hizmetlerin yönetilmesi için güzel bir merkez olur. Camilerimiz de hem ibadet ettiğimiz merkezler hem de içinde gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın din-i Mübin-i İslam'ı öğrendiği mekanlardır. Camilerimiz sadece namaz kılınan mekanlar değil bizim için. Camilerimizde çocuklarımız hem yaz Kur'an kurslarında hem de hafta sonları okuldan geldikten sonra mesai saatlerinden dışında akşam, yatsı araları hocalarımız gençlerimizi, çocuklarımızı bekliyor. Vatandaşlarımızın camilerimizi daha çok doldurmasını istiyoruz. Çünkü camiler Peygamber Efendimizin ifadesi ile şehirlerin süsüdür. Şehirlerin en mübarek mekanları camilerdir. Camilerde bulunduğumuz süre içerisinde ister namaz kılalım ister Kur'an okuyalım ister hocamızın yapmış olduğu cami derslerini dinleyelim, bizim için her anı ibadetle geçen zamanlardır. " diye konuştu.

"Vatansızlık, yeryüzünden Müslüman için en büyük tehlikelerden birisidir"

Azerbaycan Karabağ izlenimlerinden ve Ermenilerin yapmış olduğu mezalimden bahsederek, şöyle devam etti:

"Karabağ, 30 yıla yakın ezan seslerinden mahrum kaldı, camiler kapalı kaldı, yıkıldı. Düşman elinden görmedik zulüm kalmadı o bölgelerde. Fuzuli'den Şuşa'ya kadar yüzlerce köy var, o köylerin hiç bir tanesinde canlı emaresi yok. Köyler tamamen boşaltılmış. Camiler ıssız, yıkılmayan camilerden bahsediyorum, çoğunu zaten yerle bir edilmiş, domuz ahırı yapmışlar bazı camileri. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın. Vatansızlık, vatanın düşman tarafından işgali yeryüzünden Müslüman için en büyük zulümlerden, tehlikelerden birisidir. O yüzden vatan için bir saat nöbet beklemek, 70 küsur saat ya da gün, yıl, bunlar kesretten kinaye, pek çok saat nafile ibadet yapmaktan daha faziletlidir buyuruyor Peygamber efendimiz. Onun için askerimiz, polisimiz ne büyük iş yapıyorlar. Bugün şurada, şu merasimi rahatlıkla yapabiliyorsak, köylerimizde, beldelerimiz de insanlarımız rahat rahat gezip dolaşabiliyorsa, köylerinde yaşayan biliyorsa buna şükretmemiz lazım. "

"4, 5, 6 yaşındaki çocuklarımıza temel dini bilgileri öğretiyoruz"

4-6 yaş Kur'an kursu açtıklarını da ifade eden Başkan Erbaş, "Bizim için kazanımların en büyüğü, 4-6 yaş Kur'an kursları. 4, 5, 6 yaşındaki çocuklarımıza temel dini bilgileri öğretiyoruz. Allah, Peygamber, Kur'an'ı sevgisini, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi öğretiyoruz. Dürüstlük nedir onu öğretiyoruz. Evrensel değerleri öğretiyoruz. O çocuklar 7 yaşından önce bu özelliklerle, bu değerleri bilerek yetiştiğinde, büyüdüğünde, genç olduğunda korkmayın artık ondan. Karakteri oluşuyor. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, sözlerinin sonunda cami ve Kur'an kurslarının inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin'in yaptığı duanın ardından açılışlar gerçekleştirildi.

Törene, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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