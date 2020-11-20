Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta
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Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta

20.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:09

Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta Sivas'ta 5 kez yıkılıp yeniden inşa edilen camiinin 4 asırlık minaresi zamana meydan okuyor Sivas'ta 5 kez yıkılıp yeniden inşa edilen camiinin 4 asırlık minaresi zamana meydan okuyor.

Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta

Sivas'ta 5 kez yıkılıp yeniden inşa edilen camiinin 4 asırlık minaresi zamana meydan okuyor

SİVAS - Sivas'ta 5 kez yıkılıp yeniden inşa edilen camiinin 4 asırlık minaresi zamana meydan okuyor.

Kent merkezi Osmanpaşa caddesinde bulunan ve Miladi takvime göre 1591 yılında yaptırılan Osmanpaşa Camii kendi dönemi içerisinde yaklaşık 5 kez yıkılıp yeniden inşa edildi. Ancak bu onarımlarda minareye dokunulmadı. 429 yıllık minare Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından da tescillendi. Kürsü ve pabuç kısmı taştan, gövdesi tuğladan yapılan minare zamana meydan okuyor. Deforme olan camii geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yıkıldı ancak tarihi minareye dokunulmadı. Hayırsever iş adamları ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de katkılarıyla camii yeniden inşa edildi. Kaba inşaatı tamamlanan camiinin çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ibadete açılması planlanıyor.

Camiyi yıktılar, minareye dokunmadılar

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Osmanpaşa caminin tarihi minaresine dokunmadan yeniden inşa edilmesine müsaade ettiklerini belirterek, " 1958 yılında Osmanpaşa Camii yeniden yapılmış ve 1970 yılında üst örtüsü değiştirilmiştir. Ancak camii de zamanın şartları içerisinde su alma, nem alma gibi sıkıntılar olmuş. Sivas eski Milletvekillerimizden Orhan Taşbey'in müracaatıyla genel müdürlüğümüzün de müsaadesiyle caminin yeniden inşası mümkün olmuştur. Ancak tarihi caminin önemli olan kısmı minaresidir. Tescillidir, bundan dolayı minaresine dokunmadan caminin yapılmasına müsaade ettik. Güzel bir proje. Genel müdürlükte onay gördü. Şuan son aşamasındayız. Tamamlandı gibi" şeklinde konuştu.

"Caminin kendisi tarihi değil minaresi tarihidir"

Karaca, caminin kendisinin tarihi değil minaresinin tarihi olduğunu dile getirerek, "Camii kendi devri içerisinde birkaç defa yıkılmış yapılmıştır ama biz 1958 yılında yeniden yapıldığını görüyoruz. 1970 yılında üst örtüsünün değiştirildiğini ve bugün ki halini aldığını görüyoruz. Cami zaten beton arma bir yapı. Caminin kendisi tarihi değil minaresi tarihidir. Birde zemini vakıflara ait, vakfiye olduğu için zamanında ilk yapılırken zemin taş olmakla beraber ahşap ağırlıklı ve kerpiçten yapılmış bir bina şekli. Zaman içerisinde bu şekilde ki binalar çürüyor, deforme oluyor, aşınıyor. Biz de şimdi o beton arma yapıda ki sıkıntı giderdik. Güzel bir camii inşa edildi. Milletimize Sivas'a hayırlar getirsin. Ben zannediyorum biz 4. Derece bir deprem bölgesindeyiz. İkincisi bizim bu tür binalar biraz daha mükemmel yapılır. Örneğin Sivas Ulu Camii minaresine baktığınız zaman çift cidarlıdır. Yani içten içe çift duvar demek bu. Kalın örülür. Bizim Ulu cami ve Osmanpaşa Camii minarelerin örgüleri biraz daha farklı ustalık isteyen yapıya sahiptir. O zamanki statiğe de dikkat edilmiş ve günümüze kadar gelmiş" ifadelerini kullandı.

Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta
Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta
Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta
Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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