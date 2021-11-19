Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in ablasını görenler gözlerine inanamıyor
Arka Sokaklar dizisinde adını duyuran daha sonra Camdaki Kız'da Melisa karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik'i görenler gözlerine inanamıyor. Kardeşi kadar ünlü olmayan fakat ünlülere stilistlik yapan Kübra Geyik, güzelliğiyle büyülüyor.
Arka Sokaklar'da Zeliş karakterini canlandıran daha sonra Camdaki Kız'ın Melisa'sı olan Yüsra Geyik, ablasının da kendisi gibi ünlüler camiasına yakın olduğu ortaya çıktı.
STİL DANIŞMANIYMIŞ
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla pek ön plana çıkmayan Yüsra Geyik'in ablasının adının Kübra Geyik öğrenildi. Ünlülerin stil danışmanlığını yapan Kübra Geyik de kardeşi gibi güzelliğiyle öne çıkıyor.
İşte Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik;
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