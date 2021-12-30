Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 26. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Camdaki Kız canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız 26. bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız dizisi canlı izle! KANAL D Camdaki Kız izle! Camdaki Kız Canlı izle! Star Camdaki Kız ilk Bölüm canlı izle! 23 Aralık Camdaki Kız full HD Canlı izle! Camdaki Kız canlı izle!

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cavit'in şirketteki ortaklığı çıkmaza girer. Sedat bir çıkış yolu ararken, Rafet'in verdiği karar Nalan'ı görüntüleri izlemeye sevk eder. Sedat ve Melisa'nın samimi anlarını izleyen Nalan bundan sonra ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 25. Bölümde Nalan, Feride'nin annelik çıkışıyla hayatını değiştirecek bir karar veriyor. 23 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 25. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 25. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, evliliğinde de aile hayatında da yalnızlığa ve mutsuzluğa sürükleniyor.

Cana'nın yaptığı sürpriz ziyaret Feride'nin hiç hoşuna gitmez. Adil, Cana'nın gelişiyle Feride'nin öfkesinden payını alır. Feride, Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan hazırlar. Nalan ise öğrendiği gerçeklerden sonra oldukça yalnız hisseder. Sedat, Melisa'dan kurtulmak için Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar ancak planı düşündüğü gibi ilerlemez. Melisa'nın tehdidiyle Cana'ya sığınan Sedat, bu işi Cana'nın çözeceğine inanır.

Nalan, Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalırken bir yandan da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalışır. Ancak Muzo, bu olayı bitirme kararı alır. Çünkü Hayri Melisa'yı öğrenmiştir ve Koroğlu Ailesi'nin de bu yalanı öğrenmesi an meselesidir. Melisa, bu oyunun devam etmesi için başta Nalan olmak üzere Hayri'yi de kandırır. Nalan, Muzo'nun Melisa'dan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalışırken onu kötü bir sürpriz bekler.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

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