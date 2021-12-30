Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 26. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Cavit'in şirketteki ortaklığı çıkmaza girer. Sedat bir çıkış yolu ararken, Rafet'in verdiği karar Nalan'ı görüntüleri izlemeye sevk eder. Sedat ve Melisa'nın samimi anlarını izleyen Nalan bundan sonra ne yapacak?
Camdaki Kızı dizi 25. Bölümde Nalan, Feride'nin annelik çıkışıyla hayatını değiştirecek bir karar veriyor. 23 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 25. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 25. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, evliliğinde de aile hayatında da yalnızlığa ve mutsuzluğa sürükleniyor.
Cana'nın yaptığı sürpriz ziyaret Feride'nin hiç hoşuna gitmez. Adil, Cana'nın gelişiyle Feride'nin öfkesinden payını alır. Feride, Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan hazırlar. Nalan ise öğrendiği gerçeklerden sonra oldukça yalnız hisseder. Sedat, Melisa'dan kurtulmak için Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar ancak planı düşündüğü gibi ilerlemez. Melisa'nın tehdidiyle Cana'ya sığınan Sedat, bu işi Cana'nın çözeceğine inanır.
Nalan, Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalırken bir yandan da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalışır. Ancak Muzo, bu olayı bitirme kararı alır. Çünkü Hayri Melisa'yı öğrenmiştir ve Koroğlu Ailesi'nin de bu yalanı öğrenmesi an meselesidir. Melisa, bu oyunun devam etmesi için başta Nalan olmak üzere Hayri'yi de kandırır. Nalan, Muzo'nun Melisa'dan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalışırken onu kötü bir sürpriz bekler.
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.
Burcu Biricik - Nalan Yılmaz
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu
Hande Ataizi - Cana Yılmaz
Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
Nur Sürer - Feride İpekoğlu
Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
Selma Ergeç - Selen Koroğlu
Şerif Erol - Adil İpekoğlu
Tuğrul Tülek
Nihal Menzil - Hafize
Feri Baycu Güler
Hamza Yazıcı - Tako
Merve Polat
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