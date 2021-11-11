Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 20. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 20. fragman ne zaman çıkar?
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 19. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 20. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 20. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...
Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümü bugün başlayacak. Camdaki Kız canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Camdaki Kız canlı izleme linki, Camdaki Kız 19. bölüm canlı izle, aratmaları yapıyor. Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 11. bölüm fragmanı çıktı mı?
Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün ardından 20. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
CAMDAKİ KIZ 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Camdaki Kız 19. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Nalan Sedat'ı durdurabilecek mi?
Sedat kararını vermiştir. Nalan'ı ve ülkeyi bırakıp gidecektir. Cana ile planlarını yaparlar. Öte yandan Feride de kızını korumak adına Rafet ile işbirliği yapar. Rafet, Cavit'in karşısına çıkar.
Nalan en sonunda Sedat'ı durdurmak için karşısına çıkar. Sedat gidecek mi? Nalan ne yapacak?
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Camdaki Kız 4 Kasım Perşembe günü yayınlanan 18. bölümünde Nalan, Sedat'ın ortadan neden kaybolduğunu ve tüm gerçekleri öğrenmenin peşine düşüyor!
Rafet, Sedat'ın hissesini de alıp şirketten ayrılmasının ardından evlatlarının hepsine kızgın ve kırgındır. Selen'in Levent'ten boşanması için emir veren Rafet, Selen'in evden ayrılmasına neden olur. Gülcihan ise kızının gidişinin ardından Rafet'le ters düşer. Levent, Selen'in sakladığı bir şeyler olduğunu düşünür ve Rafet'in karşısına geçer. Rafet'in sert tepkisiyle karşı karşıya kalan Levent, kovulunca Selen'i terk eder.
Bir diğer yandan Nalan, Sedat'a ulaşamadığını Feride'ye söyleyemez. Feride, Adil'i de alarak Koroğlu Konağı'na yaptığı ziyarette Sedat'ın ortada olmadığını ve Nalan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaştığını öğrenir. Sedat, Cana'yla kaçma planı yaparken Feride, Sedat'ın izini sürer. Nalan'la görüşmek istediğini söyleyen Sedat, onu hayal kırıklığına uğratacak kararını açıklar.
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de.
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.