CAMA ÇARPAN GÖKKUZGUN, 18 GÜNLÜK BAKIM SONRASI DOĞAYA DÖNDÜ - Haberler
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CAMA ÇARPAN GÖKKUZGUN, 18 GÜNLÜK BAKIM SONRASI DOĞAYA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CAMA ÇARPAN GÖKKUZGUN, 18 GÜNLÜK BAKIM SONRASI DOĞAYA DÖNDÜ

ANTALYA'da yaralı yaban hayvanları ve kuşların da tedavisini yapan veteriner hekim Gökçe Coşkun, bir binanın camına çarpıp travma geçiren gökkuzgununu, 18 günlük bakım sonrası doğaya saldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yaralı yaban hayvanları ve kuşların da tedavisini yapan veteriner hekim Gökçe Coşkun, bir binanın camına çarpıp travma geçiren gökkuzgununu, 18 günlük bakım sonrası doğaya saldı.

Antalya'da ağırlıklı göçmen kuşlar başta olmak üzere, doğada çeşitli nedenlerle yaralanmış birçok kuş ve yaban hayvanı türünü de gönüllü olarak tedavi edip, yeniden doğaya salan veteriner hekim Gökçe Coşkun'a, 7 Eylül'de bir binanın camına çarparak travma geçiren bir gökkuzgun getirildi. Kuşu, kliniğinde muayene eden Coşkun, gökkuzgunu yarası veya kırığı olmadığını fakat ayaklarını iyi kullanamadığını belirterek Aşırı susuz ve besinsiz kalmış. Çünkü bulunduktan sonra 3 gün kafeste önünde su ve bulgurla bekletmişler. Aslında bu tür yaban hayvanları bulunduğunda uzman kişilere ulaşılması gerekiyor. Bir süre aminoasit içeren sıvı takviyesi verdim. Sıvı ihtiyacını bu şekilde karşıladıktan sonra da beslemeye başladım. Parmaklarını kapatamıyordu ama his vardı dedi.

Gökkuzgunu, Morio kurdu ve çekirge ile beslendiğini söyleyen Coşkun Antibiyotik ve diğer ödem ilaçlarını da vermeye devam ettim. Bir süre sonra da ayakları üzerinde durmaya başladı. Önce kısa mesafe uçabiliyordu ama ayaklarını kullanamıyordu. Uzun uçuş denemelerinde başarılı oldu ve 24 Eylül'de özgürlüğüne yeniden kavuştu. Sağ ayağı düzeldi ancak sol ayağında hala his kaybı devam ediyor. Fakat ayaklarının üzerinde durmayı, tutunmayı sağlıyor. Bu durumu tolere edebilir. Tutsaklık stresine girmeden gitmesi önemliydi. Salınca da epey uzun uçtu diye konuştu.

'GÜNDÜZ BİNA CAMLARINI FARK ETMİYORLAR'

Gökkuzgunların çok güzel renklere sahip olduğunu anlatan Coşkun Sonbaharda güneye doğru göçe başlarlar. Bu birey de o göç sırasında yardıma muhtaç hale gelmiş ve sonbahar göçünü kaçırmadan iyileşti. Maalesef göçmen kuşlar özellikle ışıkları görerek şehir merkezlerine geliyor, gündüz güneş doğduğunda ise binalardaki camları fark etmedikleri için çarpıp yaralanma ve ölüm vakaları çok yaşanıyor. ABD'de bununla ilgili sürekli çalışma yapılıyor, şehir merkezlerinde gece ışıklarının azaltılması yönünde. Gökdelen şeklindeki yüksek binalar ise neredeyse tam camla kaplı olduklarından daha da tehlikeli oluyor diye konuştu.

İLK SIRADA TRAVMA GELİYOR

Kuşların ölüm veya yaralanma nedenleri ile ilgili yaptığı iki yıllık tez çalışmasının sonuçları hakkında da bilgi veren Coşkun, şunları söyledi

Yaptığım iki yıllık çalışmada gelen kuş vakalarının yüzde 47,09'u travma kaynaklı. Travma olguları pencereye çarpma ve araç çarpması gibi tehditleri içermektedir. İkinci sırada yüzde 22,09 ile öksüz kalan yavru kuşlar. Yüzde 19,19 ise kedi saldırısı. Yüzde 9,3'ü göç yorgunu, yüzde 1,74'ü ateşli silah, yüzde 0,58'i enfeksiyon olarak sıralanıyor.

CAMA ÇARPAN GÖKKUZGUN, 18 GÜNLÜK BAKIM SONRASI DOĞAYA DÖNDÜ

CAMA ÇARPAN GÖKKUZGUN, 18 GÜNLÜK BAKIM SONRASI DOĞAYA DÖNDÜ

CAMA ÇARPAN GÖKKUZGUN, 18 GÜNLÜK BAKIM SONRASI DOĞAYA DÖNDÜ

CAMA ÇARPAN GÖKKUZGUN, 18 GÜNLÜK BAKIM SONRASI DOĞAYA DÖNDÜ

CAMA ÇARPAN GÖKKUZGUN, 18 GÜNLÜK BAKIM SONRASI DOĞAYA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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