Çalıştığı gemide hayatını kaybeden Uğur Kır'ın ailesi, Uğur'un ölümü üzerinde şüpheyle duruyor
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Çalıştığı gemide hayatını kaybeden Uğur Kır'ın ailesi, Uğur'un ölümü üzerinde şüpheyle duruyor

Çalıştığı gemide hayatını kaybeden Uğur Kır'ın ailesi, Uğur'un ölümü üzerinde şüpheyle duruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresunlu Kır ailesi 3. kaptan olarak çalıştığı gemide rahatsızlanarak Güney Afrika açıklarında hayatını kaybeden oğulları Uğur Kır'ın ölümü ile ilgili şüphelerin aydınlatılmasını istiyor.

Giresunlu Kır ailesi 3. kaptan olarak çalıştığı gemide rahatsızlanarak Güney Afrika açıklarında hayatını kaybeden oğulları Uğur Kır'ın ölümü ile ilgili şüphelerin aydınlatılmasını istiyor. Oğullarının iki adet telefonunun kendilerine teslim edilmediği belirten aile, Güney Afrika'dan Türkiye'ye gönderilen eşyaları arasından kendisine ait olan iki adet cep telefonunun çıkmamasına şüphe ile bakıyor.

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu olan Uğur Kır (23), 2 Temmuz 2021 günü Güney Afrika açıklarında çalıştığı Vanuatu bandıralı ERKUL S adlı gemide geçirdiği kaza sonucu yaralanmıştı. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bir hastaneye götürülen Kır'a doku zedelenmesi teşhisi konularak istirahat etmesi istendi. Ancak Uğur Kır, çalıştığı gemiyle Liberya'dan Çin'e doğru giderken durumu ağırlaştı ve limana ulaşamadan hayatını kaybetti. Daha sonra Cape Town'dan Türkiye'ye getirilen Uğur Kır'ın cenazesi 3 Ağustos günü Giresun'un Çanakçı ilçesi Deregözü köyünde toprağa verildi.

Uğur Kır'ın ölümü üzerinde şüpheyle duran ailesi, cenazeyle birlikte gönderilen eşyaların arasından Uğur'a ait iki adet cep telefonunun çıkmaması üzerinde şüpheli durumun aydınlatılmasını istedi. Ailenin yaptığı açıklamada, avukatları aracılığıyla taraflar arasında yapılan görüşmelerde tatmin edici bir sonuca ulaşamadıklarını belirtildi. Ortada şüpheli bir durumun olduğunu, bu durumun aydınlatılması adına cep telefonlarının kilit bir rol oynadığını ifade eden aile, telefonların herhangi bir tahribata uğramadan savcılık tarafından incelenmesi için kendilerine teslim edilmesini talep ettiler. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Uğur Kır'ın ailesi, yasal yollarla haklarını arayacaklarını bildirdiler. - GİRESUN

Çalıştığı gemide hayatını kaybeden Uğur Kır'ın ailesi, Uğur'un ölümü üzerinde şüpheyle duruyor
Çalıştığı gemide hayatını kaybeden Uğur Kır'ın ailesi, Uğur'un ölümü üzerinde şüpheyle duruyor
Çalıştığı gemide hayatını kaybeden Uğur Kır'ın ailesi, Uğur'un ölümü üzerinde şüpheyle duruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çalıştığı gemide hayatını kaybeden Uğur Kır'ın ailesi, Uğur'un ölümü üzerinde şüpheyle duruyor - Haberler
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