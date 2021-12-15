Çalışmayan bulaşık makinesini açan aile, gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağladı - Haberler
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Çalışmayan bulaşık makinesini açan aile, gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Trinity isimli kadın, erkek arkadaşının annesinin uzun süredir çalışmayan bulaşık makinesini açtıklarını ve makinede yavrularını kanatları altına almış bir fare gördüklerini belirtti. Trinity, karşılarındaki manzaranın kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

Trinity isimli kadının sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Trinity, erkek arkadaşının annesinin evindeki bulaşık makinesinin uzun süredir çalışmadığını belirterek, bunun nedenini araştırmaya başladıklarını belirtti.

Aile üyeleri, bir süre düşündükten sonra makineyi açmaya karar verdi. Trinity, erkek arkadaşı ve annesi mutfağa giderek makinenin arka kısmını sökmeye başladı. Ancak karşılarındaki gördükleri manzara nedeniyle uzun süre kendilerine gelemediler.

Çalışmayan bulaşık makinesini açan aile, gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağladı

Trinity ve ailesi, çamaşır makinesinin arka kısmında saklanan fare ve 3 yavrusunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Anne farenin, yavrularını koruma iç güdüsüyle kabardığını belirten Trinity, fare ailesine dokunmadıklarını anlattı.

Çalışmayan bulaşık makinesini açan aile, gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağladı

Trinity, yaşadıklarının başka insanların da başlarına gelebileceğini düşünerek bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. TikTok videosu kısa süre içerisinde milyonlarca izlenme aldı.

Çalışmayan bulaşık makinesini açan aile, gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağladı

Genç kadının paylaştığı videoya kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, fareyi gördükleri anda öldüreceklerini belirtirken, bazıları da sergilediği tavır nedeniyle aileyi tebrik etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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