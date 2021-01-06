Çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanseri olduğunu öğrendi
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Çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanseri olduğunu öğrendi

06.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:36
Çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanseri olduğunu öğrendi

Çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanseri olduğunu öğrendiGÜRCİSTAN uyruklu Maka Datiaşvili (49) çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanserine yakalandığını öğrendi.

Çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanseri olduğunu öğrendi

GÜRCİSTAN uyruklu Maka Datiaşvili (49) çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanserine yakalandığını öğrendi. Datiaşvili'nin yaşadığı korku, başarılı ameliyatın ardından yerini mutluluğa bıraktı.

Gürcistan'da laborant olarak çalışan, ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce Antalya'ya gelerek temizlik elemanı olarak çalışmaya başlayan Maka Datiaşvili, iki hafta boyunca sağ memesinin ucundan akan sarı sıvıyı önemsemeyip geçeceğini düşündü. İlerleyen zamanda memede ağrı da başlayınca hastaneye başvuran Gürcü kadın, meme kanseri tanısı konulunca şoke oldu. Kendisini çaresiz hisseden Datiaşvili'ye, iş yeri sahibi destek oldu. Özel hastanede başarılı meme cerrahisi yapılan Datiaşvili'nin hastane masraflarını iş yeri sahibi karşıladı.

'TÜM VÜCUDUMA YAYILDI MI DİYE DÜŞÜNDÜM'

Yaşadığı zorlu süreci anlatırken doktoruna ve iş yeri sahibine teşekkür eden Datiaşvili, "Önceleri meme ucundan akan sarı sıvıyı önemsemedim, geçer diye düşündüm. Geçmeyince doktora gittim. Kanser teşhisi konulunca çok korktum. Çok üzüldüm. Acaba tüm vücuduma mı yayıldı diye düşündüm. Ama çok şükür yayılmadığını öğrendim. Ameliyat oldum. Şimdi kemoterapi başladı. Kendimi iyi hissediyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi. Kemoterapi tedavisi bitince Antalya'da kalmaya ve çalışmaya devam edeceğini söyleyen Datiaşvili, "Ameliyattan sonra sağ kolumu kullanamam sanıyordum ama doktorum sayesinde sağlığıma kavuştum. Hayatıma normal olarak devam edeceğim" diye konuştu.

HER 8 KADINDAN 1'İ MEME KANSERİ TANISI ALIYORGürcü kadının ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Gökhan Ateş, meme kanserinin günümüzün acı gerçeği olduğunu belirterek, "Maalesef her 8 kadından biri meme kanseri tanısı alıyor" dedi. Meme kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ateş, "Erken evrede yakalanan meme kanserlerinde hastanın karşılaşacağı sıkıntılar daha az oluyor. Cerrahi sonrası daha az sorun ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Meme kanserinin tedavisinin cerrahi olduğunun altını çizen Op. Dr. Ateş, "Meme kanserinde evre ilerledikçe hastanın ameliyat sonrası yaşayacağı komplikasyonlar artıyor. İleri evre hastalar cerrahi sonrasında kolunu kullanamayabiliyor" ifadelerini kullandı. Gürcü Maka Datiaşvili'nin ileri evre meme kanseri hastası olmadığı için ameliyatta koltukaltı lenf bezlerinin korunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ateş, "Böylelikle hastamız koltukaltı lenf bezlerini koruduğumuz için kolunu rahat kullanabilecek. Normal hayatına devam edebilecek" dedi.

Çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanseri olduğunu öğrendi
Çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanseri olduğunu öğrendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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