California'da tam açılma süreci başladı
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California'da tam açılma süreci başladı

California'da tam açılma süreci başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin California eyaletinde tam açılma süreci başlarken, 5 binden az kişinin katıldığı organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kuralı olmadan bir araya gelinmesine izin verildi.

ABD'nin California eyaletinde tam açılma süreci başlarken, 5 binden az kişinin katıldığı organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kuralı olmadan bir araya gelinmesine izin verildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ABD'de normalleşme süreci devam ediyor. Ülkenin en kalabalık nüfuslu eyaleti California'da tam açılma süreci başladı. California Valisi Gavin Newsom katıldığı bir çekiliş organizasyonunda, 15 ay önce salgın nedeniyle kapanan ilk eyalet California'da tam açılma sürecinin başlaması ile Covid-19 tedbirlerinin büyük ölçüde kaldırıldığını duyurdu. Newsom, 10 kişiye 1 buçuk milyon dolar ödül dağıtılan organizasyonda, "Sonunda buradayız ve sayfayı çeviriyoruz" dedi. Eyalet genelinde 40 milyon dozdan fazla aşının yapıldığını belirten Newsom, California'nın yaklaşan turizm sezonu için hazır olduğunu ifade etti.

TAM AÇILMA SÜRECİ EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

Tam açılma sürecinin başlaması ile Covid-19 tedbirleri büyük ölçüde gevşetilirken, 5 binden az kişinin katıldığı organizasyonlarda sosyal mesafe ve maske kuralı olmadan bir araya gelinmesine izin verildi. Sinemaların da açıldığı eyalette, salgın nedeniyle işlerini kaybedenlerin korunmasını amaçlayan kira koruma programı gibi sosyal yardım uygulamaları sona erdi. Bu nedenle işlerini ve işyerlerini kaybeden Californialılar için normalleşmenin daha uzun zaman alacağı düşünülürken, tam açılma sürecinin tamamlanması ve salgına yönelik alınan tedbirlerin tamamen kaldırılmasının ise Eylül ayını bulması bekleniyor.

ABD'DE KORONA VİRÜSE BAĞLI CAN KAYBI 615 BİNİ GEÇTİ

ABD'de korona virüs vakalarının sayısı 34 milyon 352 bin 185'e ulaşırken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 615 bin 717 oldu. Yaklaşık 3 milyon 804 bin 871 kişinin korona virüse yakalandığı California'da ise Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 63 bin 208'e ulaştı. Ülkede en yüksek vaka sayısı ve korona virüs kaynaklı can kaybının görüldüğü eyalette Covid-19 karşı aşılamalar devam ederken, hastalığa yakalanma oranı ülke ortalamasının altına indi.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

California'da tam açılma süreci başladı
California'da tam açılma süreci başladı
California'da tam açılma süreci başladı
California'da tam açılma süreci başladı
California'da tam açılma süreci başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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