Cahit Zarifoğlu sözleri | En iyi Cahit Zarifoğlu sözleri nelerdir? Cahit Zarifoğlu aşk sözleri, kısa sözler, yaşamak sözleri!

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CAHİT ZARİFOĞLU SÖZLERİ

- Evet, hatırladım küçük basit şeyler yetiyor kederlenmeye. Ya mutluluğa?

- Düştümse sana bakarken düştüm.

- Bitti o şiir, başka mısra gerekmez.

- Ayrılıkla başım belada gözlerini çevir gözlerime yoksa ben sensiz bu sessizlikle. Deli gibiyim sensiz bu sensizlikle.

- Hayalimin ayağı yere değmiyor henüz. Onun gerçekleşmesine dayanacak, onun yükünü kaldıracak topraklarım yok.

- Şöyle irice bir kelime bul ok atsın yüreğime.

- Bir incelik gösterin, incinmesin yüreğim.

- Sen benim en şok saklandığım, sen benim durup durup saplandığım.

- Beni kabullen, kendini yanına al, gidelim.

- Acını yaşa, öfkeni de yaşa ve seyret… Kendini sakın bastırma, öyle suyun üstünde akan yaprağa bakar gibi bak.

- Her fikrin karşılığı bir duygu vardır.

- Bize sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan gerek

- İnsan sevmeli… Bazen bir insanı, yahut bir ağacı ya da kanadı kırık bir kuşu… Zaten sevmese insan olur mu?

- Neden diye sormayın hemen… Onu ben kendi kendime de açıklayabilmiş değilim henüz.

- Tarifini sorsalar… Her baktığımda, ilk defa görüyormuşum gibi… Az kalsın ölüyormuşsun gibi…

- Şöyle olmuş: Ben sen demişim sense sen.

- Gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çok kirlenir.

- Allah, taşıyamayacağımız derdi ömrümüze, yaşayamayacağımız aşkı gönlümüze vermesin.

- Dedim ya… Oturuyorum sadece… İyi ki etrafımda kalbimi tanıyanlar yok.

CAHİT ZARİFOĞLU AŞK SÖZLERİ

- Rüzgâr nereden eserse essin güzeldir. Alevler bir ayrı âlemdir. Dirlik sevinçtir göç içimizedir.

- Kalbinizi yumuşatın ama iradeniz sert olsun. Kelimelerinizi yumuşatın ama nüfuzunuz kuvvetli ve derin olsun.

- Bakıyorsunuz, zulmedilenlerin tek ortak özelliği var; Müslüman oluşları ve zulmedenlere bakıyorsunuz, onların da bir tek özelliği var; Kâfir oluşları veya küfre hizmet edişleri.

- Değil mi ki, kavuşmalarımız topal ayrılıklarımız koşar adım.

- Ben onunla içimden konuşuyorum.

- Bir ölüm vefalı bir de sonbahar.

- Dedim ya işte bocalıyorum. Yeniden yaşamaya başlamak kolay mı?

- Şimdi bir aşk sahyası salacağım havalara .Derler ki bu adam isyan basıyor damarlara

- Kuşlara takılıp gidiyor aklım.

- Nereye kadar kendinden kaçabilirsin? Ya bir daha geri dönemezsen…

- Dedi ki sen şairsin elindeki bu taş ne? Dedim ki şair aşka boyun eğer zulme değil!

- Bir tabut düşün, içinde ben, içimde sen.

- Şu küçücük kalpte nice hakkın yüklü.

- Yıkılmak binaya mahsus bir şey değil ki, Züleyha. Bir insanın, bir cümle ile yıkıldığını gördüm ben.

- Bilmediğim ve ne yapacağı belli olmayan bir duyguyla hırpalanıyorum boyuna.

- Bir kalbiniz vardır, onu hatırlayınız.

- Biz, sakalları şiirle karışık, yüreği Allah'la barışık adamları sevdik.

- Donuk sam yeli sanılabilir nefesimiz.

- Düşünün bakalım, televizyon karşısında muhallebi gibi gevşemiş bir Müslümanda, değil cihad etmek, acaba kalkıp bir farzı ifa edecek kuvvet ve istek kalmış mıdır?

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu (1 Temmuz 1940, Ankara - 7 Haziran 1987, İstanbul) Türk şair ve yazar.

Hayatı:

Çocukluğu Siverek, Maraş ve Ankara'da geçti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatını bitirdi. Diriliş dergisinde şiirleri yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikâhında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır. 1973 yılında Sarıkamış'ta vatani hizmetine başlamış, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve 1975 yılında askerliğini tamamlamıştır. 1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987 tarihinde pankreas kanseri hastalığından İstanbul'da öldü. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır. Her sene 7 Haziran'da sevenleri tarafından mezarı başında anılır.

Okullar ve ödül:

Cahit Zarifoğlu adıyla Ankara ili Etimesgut ilçesi Eryaman 6. Etap Atakent 2. Kısımda bir ilkokul, İstanbul ili Başakşehir ilçesi 1. Etap konutlarında bir ilkokul, Kahramanmaraş ili Merkez ilçesinde itfaiyenin karşısında, Tavşantepe mahallesinde bir ortaokul, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi Ali Talip Özdemir Bulvarı Talat Paşa Sokakta ise bir lise, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık mahallesinde bir cadde bulunmaktadır. İstanbul'un Esenler ilçesinde de Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan 2014 yılında açılan bir imam hatip lisesine ismi verilmiştir. İstanbul Üsküdar'da Valide-i Atik Mahallesinde adını taşıyan bir park mevcuttur. 2003 yılından bu yana Şiir ve Edebiyat Girişimi tarafından her yıl ölüm yıl dönümüne yakın tarihlerde Cahit Zarifoğlu ödülü verilmektedir. Cahit Zarifoğlu İsmi ile Konya ili Selçuklu ilçesi Yazır mahallesinde bir ilköğretim okulu ve Beyşehir ilçesi Esentepe mahallesinde bir anadolu lisesi vardır.

ESERLERİ

Şiir:

Şiirler

İşaret Çocukları, 1967

Yedi Güzel Adam

Menziller

Korku ve Yakarış

Hikâye:

Mahalle Kavgası

Hikâyeler

Çocuk hikâyesi:

Serçekuş

Katıraslan

Ağaçkakanlar

Yürekdede ile Padişah

Küçük Şehzade

Derya

Kuşların Dili

Motorlu Kuş

Çocuk şiiri:

Gülücük

Ağaç Okul (Çocuklara Afganistan Şiirleri)

Roman:

Savaş Ritimleri

Ana

Günlük:

Yaşamak

Deneme:

Bir Değirmendir Bu Dünya

Zengin Hayaller Peşinde

Tiyatro:

Sütçü İmam

Araştırma:

Rilke'nin Romanında Motifler (Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Ümit Soylu)