Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı
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Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı. Tanklara doldurulan müsilajların daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı. Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

Marmara denizini öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı

DEPOLAMA TANKLARINA DOLDURDULAR

Ekipler daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

Marmara denizini öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı

"TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.

Marmara denizini öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı

İşte Caddebostan Sahili'nden görüntüler:

Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı
Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı
Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı
Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı




Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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