Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı. Tanklara doldurulan müsilajların daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı. Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

DEPOLAMA TANKLARINA DOLDURDULAR

Ekipler daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

"TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.

İşte Caddebostan Sahili'nden görüntüler:













Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın