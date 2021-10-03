Cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkaladı, 1.03 promil alkollü çıktı

BURSA (DHA) - BURSA'da cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkalayıp, otomobil kullanan avukat Muhammet Şamil Gürcü, trafik uygulama noktasında yapılan alkol kontrolünde 1.03 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan Gürcü, kan testi yaptırdıktan sonra yaptığı itirazla ehliyetini geri aldı. Gürcü konuyla ilgili, "Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum" dedi.

Bursa Barosu avukatlarından Muhammet Şamil Gürcü, 14 Temmuz'da Gemlik ilçesinden Bursa merkeze doğru seyir halindeyken trafik polisleri tarafından yapılan yol uygulamasında durduruldu. Burada rutin trafik denetimi için aracından indirilen Gürcü'ye alkolmetreye üflemesi söylendi. Cihaza üfleyen Gürcü, 1.03 promil alkollü çıktı. Alkol almayan avukat Gürcü, polis ekiplerine durumu anlattı. Ancak polis ekipleri cihaza göre işlem yapmaları gerektiğini belirterek, Gürcü'nün ehliyetine el koyup aracını da trafikten men etti.

Daha sonra konuyla ilgili yaptığı araştırmada bu cihazların belli periyotlarda kalibrasyon yapılması gerektiğini, kamu baş denetçileri tarafından cihazların ölçümlerinin denetlenmesi gerektiğini öğrendiğini ifade eden Gürcü, " Kalibrasyon yapılmayan cihazların birden fazla sebeple hatalı sonuç verebileceğini gördüm. Bu konuyla ilgili verilen emsal kararlar ve hastaneden aldığım raporla Gemlik Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundum. ve o gün benim gerçekten alkol kullanmadığım buna rağmen alkolmetre cihazında çıkan 1.03 promilin hata olduğu ortaya çıktı. Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum. Süreç yaklaşık 2,5 ay sürdü" dedi.