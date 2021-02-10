Cacabey Medresesi nerede? Cacabey Medresesi ne zaman yapıldı? Cacabey Medresesi özellikleri neler?

Astronot kelimesine karşılık olarak Cacabe ismi önerisi gelmesile Cacabey ve Cacabey medresesi merak konusu oldu. Peki, Cacabey Medresesi nerede? Cacabey Medresesi ne zaman yapıldı? Cacabey Medresesi özellikleri neler?

CACABEY MEDRESESİ NEREDE?

Cacabey Medresesi, Kırşehir il merkezinde yer almaktadır.

CACABEY MEDRESESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Medrese, H. 671/ M. 1272 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Kırşehir Valisi Nureddin Cibril bin Cacabey tarafından yaptırılmıştır.

CACABEY MEDRESESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Cacabey Medresesi, diğer Anadolu Selçuklu medreseleri ile birlikte 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilmiştir.

CACABEY MEDRESESİ HAKKINDA

Kırşehir kent merkezinde bulunan Cacabey Medresesi, minaresinde uygulanan üç farklı tuğla örgü sistemi ile Anadolu'daki tek örnektir. Dogˆu-batı yönünde uzanan, kareye yakın dikdörtgen bir oturum alanı üzerinde inşa edilmiş kapalı avlulu bir medresedir.

Tac¸ kapısındaki Arapc¸a kita^besine go¨re medrese, Selc¸uklu Sultanı III. Gıya^seddin Keyhu¨srev zamanında Kırs¸ehir Emi^ri olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail tarafından 1272-73 yılında ins¸a ettirilmis¸tir.

Hicri^ 10 S¸evva^l 670 (10 Mayıs 1272) tarihini tas¸ıyan ve medresenin ins¸aatı tamamlanmadan du¨zenlendigˆi anlas¸ılan vakfiyeler; va^kfın Kırs¸ehir, I·skilib, Kus¸hisar (Koc¸hisar) ve Sultanyu¨gˆi (Eskis¸ehir) ic¸inde ve civarında, bir kısmı da Ankara, Konya ve Aksaray vila^yetinde bulunan bu¨tu¨n mal ve mu¨lku¨nu¨, kısmen kendi c¸ocuklarına ve torunlarına ve kısmen de Kırs¸ehir, I·skilib, Tahmageni, Sultanyu¨gˆi ve Kayseri'de bulunan medrese, cami, han ve bas¸ka yapılara bagˆıs¸ladıgˆını ortaya koymaktadır. O¨zellikle Mogˆolca tanzim edilmis¸ vakfiye, 13'üncü yu¨zyıl Anadolusunda bilinen tek o¨rnek olması bakımından bu¨yu¨k o¨nem arz etmektedir.

19'uncu yu¨zyıla ait seyahatna^melerde harabe halinde oldugˆu belirtilen medresenin, 1907 tarihli Ankara Vila^yeti Salna^mesi'ne go¨re, kısmen camiye do¨nu¨s¸tu¨ru¨ldu¨gˆu¨ anlas¸ılmaktadır. Daha sonra Vakıflar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nu¨n denetiminde c¸es¸itli onarımlar gec¸iren medrese, gu¨nu¨mu¨zde cami olarak hizmet vermektedir.

CACABEY KİMDİR?

Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240'ta Kırşehir'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş önemli bir şahsiyet olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail "Cacabey" adıyla ün kazanmıştır. Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler ile yönetiliyordu. Eskişehir Emiri olarak görülen Cacabey, bir süre Tokat'ta kaldıktan sonra Kırşehir'e bey olmuştur. Cacabey, 1301 yılında Rum tekvurları ile savaşırken şehit düşmüş, naaşı Kırşehir'e getirilerek 1272'de yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir.

Cacabey Anadolu'da bir çok hayır kurumu yaptırmıştır. Eskişehir'de bir cami ve bir han yaptırmış, 17 cami ve zaviyenin onarımına katkısı olmuştur. Ancak yaptırdığı en önemli eser Kırşehir'de bir mimari anıt olarak yükselen Cacabey Medresesi'dir. Devrin fakültesi gözüyle bakılan bu binada İslam Hukuku, felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretilmekteydi.