ZONGULDAK (İHA) - Buzlu zeminde hastayı taşımak için seferber oldular

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yakın zamanda böbrek nakli olan 61 yaşındaki Necdet Akıllı fenalaştı. Yardıma giden UMKE ve 112 ekipleri evin önüne çıkamayınca çareyi taşımakta buldular. Buzlu zeminde sedyeyi dik rampadan aşağıya taşıyan vatandaşlar ve ekipler, zorlu mücadeleye rağmen hastayı ambulansa ulaştırmayı başardı.

Zonguldak merkeze bağlı 467 Evler Mahallesi'nde rahatsızlanan 61 yaşındaki Necdet Akıllı'nın ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler buzlu zeminde aracı hareket ettiremeyince durumu UMKE ekiplerine haber verdi. Destek için olay yerine gelen UMKE aracıda evin bulunduğu yere çıkmayınca çareyi hastayı taşımakta buldu. Sedye dik rampadan vatandaşlar ve ekipler tarafından dikkatli şekilde ambulansa taşındı. İlk müdahalesi yapılan Akıllı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri belediyeyi arayarak yetkililerden destek istedi. Hasta Necdet Akıllı'nın hastaneye kaldırılmasının ardından bölgeye kepçe ve tuzlama ekibi gelerek temizleme çalışması yaptı.