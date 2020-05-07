Büyükşehirden kaçıp döndüğü köyünde organik üretim yapıyor
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Büyükşehirden kaçıp döndüğü köyünde organik üretim yapıyor

Büyükşehirden kaçıp döndüğü köyünde organik üretim yapıyor
07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:09

AYDIN (İHA) – Aydın'dan eğitimi için gittiği Antalya'da 8 yıl çalışan Seçil Apaydın, büyükşehir hayatından bunalıp döndüğü köyünde organik üretim yaparak huzurlu bir yaşam hayalini gerçekleştirdi.

AYDIN (İHA) – Aydın'dan eğitimi için gittiği Antalya'da 8 yıl çalışan Seçil Apaydın, büyükşehir hayatından bunalıp döndüğü köyünde organik üretim yaparak huzurlu bir yaşam hayalini gerçekleştirdi.

Efeler ilçesine bağlı Umurlu-Kanyaşı Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Seçil Apaydın, Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Antalya'ya yerleşti. Turizm organizasyonu sektöründe çalışan ve bir dönem kendi işini de kuran Apaydın, 8 yıl sonra büyükşehir yaşamından bıkarak köyüne dönmeye karar verdi. Hazırladığı projeyi Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ilgili kuruma sunan Kaya, hibe desteği almaya hak kazandı. Köydeki arazisinde organik domates, çilek ve pitaya üretmeye başlayan Apaydın, hemcinslerine örnek olmayı başardı.

Büyükşehirde yaşadığı dönemlerde hep doğal yaşamın hayalini kurduğunu belirten Seçil Apaydın, "Devletimizin genç girişimcilere sağladığı bu imkanla hayalimi kurmayı başardım. Beni görüp bu işi yapmak isteyen çok kadın var ama beceremeyeceklerini düşündükleri için korkuyorlar. Gelip yapsınlar. Doğal yaşamı ve tarımla uğraşmayı seviyorum. Memleketimizin kalkınması için böyle bir işe giriştim ve şuan çok mutluyum" dedi.

Kaymakam Şahin tarlada ziyaret etti

Görev yaptığı tüm ilçelerde tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik projeleri ve çiftçilere olan düşkünlüğü ile tanınan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de, örnek bayan girişimci Seçil Akdeniz'i üretim yaptığı arazisinde ziyaret etti. Şahin, insan hayatının devamı için havadan sonra su ve gıdaya ihtiyaç olduğunu belirterek; "Üretim olmazsa hayat biter. Üreten çiftçimiz baş tacıdır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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