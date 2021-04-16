Büyükşehir zabıtası 'rezidans dilenciliğini' deşifre etti
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Büyükşehir zabıtası 'rezidans dilenciliğini' deşifre etti

Büyükşehir zabıtası 'rezidans dilenciliğini' deşifre etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilik yapan şahısların belirledikleri noktalara ticari taksilerle gittiklerini, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıklarını, daha sonra yine ticari taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilik yapan şahısların belirledikleri noktalara ticari taksilerle gittiklerini, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıklarını, daha sonra yine ticari taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndüklerini tespit etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürürken, duygu istismarında bu yeni yöntemleri kullanan şahıslarla mücadeleye de devam ediyor.

Ekiplerin il genelinde yapmış oldukları denetimlerde, kente başka illerden gelerek özellikle alışveriş merkezlerinin, marketlerin yakınlarında bulunan çöp konteynerlerinin önlerinde evinden poşetle getirmiş olduğu yiyecekleri çöp konteynerlerinin içinden toplamış gibi davranarak insanların duygularını sömürüp, yanında bulunan çocuğu ile birlikte para toplayan dilencilere müdahale edilerek bulundukları yerden men edildi.

Zabıta ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalarda ise şahısların dilencilik yaptıkları, belirli noktalara ticari taksilerle gittikleri, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıkları, daha sonra yine ticari taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndükleri tespit edildi.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şahısların, belediyeye ait çöp konteynerlerinden çocuğu ile birlikte çöpten toplayıp yedikleri görüntüsü doğruyu yansıtmadığı, asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğu, bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Valilik, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır" diye konuştu.

Kayacık, zabıta ekipleri tarafından ana arterlerde, kavşaklarda, cam silen, dilencilik yapan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara ve çöp konteynerleri önünde çöpten toplayıp yiyormuş gibi davranarak duygu sömürüsü yapıp, para toplayan şahıslarla ilgili denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı. - KAYSERİ

Büyükşehir zabıtası 'rezidans dilenciliğini' deşifre etti
Büyükşehir zabıtası 'rezidans dilenciliğini' deşifre etti
Büyükşehir zabıtası 'rezidans dilenciliğini' deşifre etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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