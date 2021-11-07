Büyükşehir, Yeni Yetenekleri Alıyor, Sanat Kadrosu Genişliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası'nın kadrosunu genişletmek için gerçekleştirdiği enstrüman ve solist sanatçısı alım sınavını tamamladı. Alanında uzman ve birbirinden değerli isimlerin jüri koltuğuna oturduğu sınava 126 kişi girmeye hak kazandı. 4 gün süren ve 15 farklı kategoride yapılan sınavda adaylar yeteneklerini ve performanslarını sergiledi. Sınavda, 12 farklı kategoride alım yapıldı.

Sanat dostu Büyükşehir'in sanatçı kadrosu genişledi

Kent Orkestrası'na düzenlenen sınavla 4 keman sanatçısı, 2 viyola sanatçısı, 2 viyolonsel sanatçısı (çellist/viyolonist), 1 kontrbas sanatçısı, 1 trompet sanatçısı, 2 trombon sanatçısı, 1 klarnet sanatçısı, 1 tuba sanatçısı, 1 korno sanatçısı, 1 gitar sanatçısı (bas gitar), 1 gitar sanatçısı (elektro gitar), 1 flüt sanatçısı, 1 ses sanatçısı (erkek), 1 klavye sanatçısı ve 1 vurmalı sazlar (bateri) sanatçısı alımı için sınav yapıldı.

12 kategori için alım yapıldı

Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonrası kısa sürede kazananların açıklandığı sınavda keman, viyola ve trombon sanatçısı alanlarında kazanan olmadı. Sınavda diğer 12 kategoride alım yapıldı. Sınavı kazananların listesi www. mersin. bel. tr adresindeki duyurular kısmında yayınlandı.

"Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nı uluslararası platformlarda duyurmak istiyoruz" Jüri heyetinin değerli isimlerden oluştuğunu ve çok sıcak bir ortamda sınavın gerçekleştiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, büyüyen orkestrayla başarılı işler yapacaklarını söyledi. Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanat kurumlarına yaklaşımımız çok üst düzey. Amacımız; belediyemizin vizyoner bakışını, sanata gösterdiğimiz büyük sevgiyi ve ilgiyi en iyi şekilde ifade edebilmek. Jürimiz son derecede değerli bir değerlendirme yapmış oldu. Gelen sanatçı arkadaşlarımızın sınavları son derece sıcak bir ortamda gerçekleşti. Çok yetenekli arkadaşlarımızın olduğunu, biraz daha çalışması gereken arkadaşlarımızın olduğunu gördük. Mersin için büyük bir kazanım bu sınav ve oluşturduğumuz bu orkestra. Çünkü biz büyük ve güzel işler yapmak, sadece Mersin'de değil uluslararası platformlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nı duyurmak istiyoruz, hedefiniz bu" dedi.

"Sanata, kültüre, sanatçıya ve sanat kurumlarına çok hassasiyet gösteriyoruz"

Sınavı, jüri üyeleri ile birlikte uyum içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdülger, "Bütün kararlarımızı oy birliği ile aldık, bu bir başarı. Oy birliğiyle karar çıkması aynı fikirde olan, aynı vizyona ve aynı bakış açısına sahip bir jüri olduğunun göstergesi. Sanata, kültüre, sanatçıya ve sanat kurumlarına çok hassasiyet gösteriyoruz. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in bu doğrultuda bizleri destekliyor ve yönlendiriyor olmasının verdiği gücü ve gururu yaşıyoruz. Kendisine de buradan şükranlarımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.

Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sanata verdiği bu desteğin diğer belediyeler tarafından örnek alınmasını istediklerini ifade ederek, "Mersin halkına, Mersin seyircisine, sanatseverlerine en güzelini sunmak için buradayız. Amacımız bu doğrultuda en iyisini yapabilmek" ifadelerine yer verdi.

"Umut ediyorum orkestra daha da büyüyecek"

Jüri üyelerinden İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, sınavda jüri üyesi olarak yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir orkestranın oluşumu için güzel bir çekirdek kadro aldığımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki yakında bu orkestramız daha da büyüyecek, daha da ses getirecek çok güzel işlere imza atacak" dedi.

"Türkiye'nin buna ihtiyacı var ve çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum"

Jüri üyelerinden Mersin Opera ve Balesi Keman Sanatçısı A. Deniz Şamlıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sınavların tüm Türkiye'ye örnek olmasını istediğini belirterek, "Bunun çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum ve umarım herkes Mersin'i örnek alır. Bu insanlara da iş ortamları, yer açmış olacağız. Biz müzisyenlerin ve serbest çalışan müzisyenlerin buna ihtiyacı var. Bunu hak eden çok insan var" diye konuştu.

Jüri üyelerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, "Bunun Türkiye'deki diğer belediyelere örnek olacağını düşünüyorum. Bu bir başlangıçtır, bu bir ateştir diye düşünüyorum" dedi.

"Bu güzel performansları hep birlikte değerlendirdik"

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Konzertmaister Marina Kvlıvıdze, 20 yıldır Mersin'de yaşadığını belirterek, sınavda adil bir değerlendirme yapıldığını söyledi. Kvlıvıdze, "Bu sınavda çocuklar çok güzel bir performans gösterdi. Çok mutlu oldum. Bu güzel performansları hep birlikte değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 7. 11. 2021 09: 40: 36

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