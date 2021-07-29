Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor
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Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor

Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böcek önderliğinde Manavgat yangın bölgesinde yaraları sarmak için tüm birimleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böcek önderliğinde Manavgat yangın bölgesinde yaraları sarmak için tüm birimleri ile çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken, Sosyal Hizmetler, ASAT, Çevre Sağlığı, Tarımsal Hizmetler ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Büyükşehir Mobil Aşevi yangından zarar gören vatandaşlara yemek dağıtımı yaparken, vatandaşların en çok ihtiyacı olan su, buz ve ayran dağıtımı da yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için canla başla mücadele ediyor. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerinden oluşturulan koordinasyon merkezini bizzat yöneterek, bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Tüm birimler hizmet veriyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevre Sağlığı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başkan Böcek'in talimatıyla yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar yapıyor.

Su ve ayran dağıtılıyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Aşevi geceden bu yana yangından zarar gören vatandaşlar ile bölgede çalışan ekiplere yemek dağıtımı yapıyor. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Mobil Aşevi'nden yemek dağıtımının yanında, su, buz ve ayran dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de hasar tespit çalışmaları ve sokak hayvanları, sahipli hayvanlar, büyük- küçük baş ve yabani hayvanlar için bölgede çalışmalara başladı. - ANTALYA

Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor
Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor
Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor
Büyükşehir yaraları sarmak için çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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