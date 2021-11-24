Büyükşehir sınıf atladı

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sera gazı emisyonlarını yönetme ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması amaçlı oluşturulan ve dünyada binden fazla şehrin raporlarının yer aldığı CDP 2021 yılı derecelendirme sonuçlarında sınıf atladı. Denizli'nin puanı C'den B "Management" seviyesine yükseltildi. 24. 11. 2021 Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi bir güzel haber de Karbon Beyan Projesi (CDP- Carbon Disclosure Project) 2021 yılı derecelendirme sonuçlarından aldı. Şehirlerin sera gazı emisyonlarını yönetme ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması amaçlı 2000 yılında İngiltere'de oluşturulan ve binden fazla şehrin çevresel verilerinin rapor edildiği CDP 2021 derecelendirme sonuçlarında Denizli'nin puanı C'den -B- "Management" seviyesine yükseltildi. Ayrıca raporda, Denizli iklim değişikliği uyum kategorisinde -A-, sera gazı azaltım kategorisinde de -C- puan seviyesinde değerlendirilerek, küresel ortalamaların üzerine çıktı. Büyükşehir verileri 2019'dan beri raporluyor Öte yandan CDP 2021 derecelendirme sonuçlarında, Denizli'nin iklim değişikliğinin risklerini ve olumsuz etkilerini anladığı, bu etkilere uyum sağlamak ve bunları azaltmak için harekete geçtiği vurgulandı. Bunun yanında Denizli'nin iklim değişikliğinin risklerini ve etkilerini anlamak için kilit paydaşlar ile işbirliği içinde çalışması, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı hazırlamış olması da takdirle karşılandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin iklimsel verilerini 2019 yılından beri yıllık olarak CDP'ye raporladığı belirtildi. "Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmaya karşı verdikleri mücadeleyi çok önemsediklerini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'de İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan 3. Büyükşehir Belediyesi olduklarını kaydeden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Su Yönetimi ve İklim Değişikliği projeleriyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği yarışmada Dünya 2'ncisi olduğunu hatırlattı. Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı ile Sağlıklı Kentler Birliği tarafından da ödüllendirildiklerine işaret eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "CDP 2021 derecelendirme sonuçlarında bir üst sınıfa geçmek bizim için çok sevindirici. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyemiz 2030 yılı itibariyle Denizli'deki sera gazı salımında yüzde 21 azaltım hedefledi. Birbiri ardına gelen bu başarılarımızla inşallah bu hedefi yakalayıp, daha yaşanabilir bir Denizli için, Türkiye için ve Dünya için çalışmaya devam edeceğiz. " . Benzer Başlıklar

Muhtelif mahallelerde su kesintisi

Başkan Zolan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Büyükşehir DESKİ'nin sondaj hamlesi sürüyor

AK Parti Pamukkale Teşkilatı'ndan Başkan Zolan'a ziyaret

EVDE SAĞLIK, 4 YAŞINDA

Aktepe Mahallesi'nde su kesintisi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet