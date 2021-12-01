Büyükşehir Şehir Tiyatrosu Aralık Ayında da "Perde" Diyecek

İSTANBUL (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, Aralık ayında da birbirinden güzel oyunlarla seyircisini selamlamaya devam edecek. Aralık ayı boyunca 10 kez sanatseverlerle buluşacak olan Şehir Tiyatrosu, "Kozalar" oyununun prömiyerini hem İstanbul hem de Mersin'de yapacak.

5 noktada 10 kez "perde" denilecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kadroları güçlendirilen Şehir Tiyatrosu'nun Kasım ayı temsil programı Gülnar turnesi ile sone erdi. Kent genelinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan temsilleri toplam 980 sanatsever izledi.

Şehir Tiyatrosu, hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden güzel oyunlarla temsillerine Aralık ayında da devam edecek. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, "Kozalar" oyununun prömiyerini 9 Aralık'ta İstanbul Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 14 Aralık'ta ise Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacak. İstanbul'daki gösterim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kadının Sözü Var" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Şehir Tiyatrosu'nun Aralık ayı programı şöyle:

Halktan Biri/Yetişkin Oyunu Yer: Nevid Kodallı Oda Tiyatrosu Tarih: 1 Aralık

Matruşka/ Yetişkin Oyunu Yer: Mezitli Kültür Merkezi Tarih: 2 Aralık

Kozalar/Prömiyer/Yetişkin Oyunu Yer: İstanbul Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi Tarih: 9 Aralık

Gökkuşağının Altında/Çocuk Oyunu Yer: Kongre Merkezi Tarih: 12 Aralık

Kozalar/Prömiyer/Yetişkin Oyunu Yer: Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi Tarih: 14 Aralık

Ölümü Ardında Gezdirenler/Yetişkin Oyunu Yer: Mezitli Kültür Merkezi Tarih: 16 Aralık

Matruşka/ Yetişkin Oyunu Yer: Mezitli Kültür Merkezi Tarih: 23 Aralık

Gökkuşağının Altında/Çocuk Oyunu Yer: Kongre Merkezi Tarih: 26 Aralık

Kozalar/Yetişkin Oyunu Yer: Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi Tarih: 28 Aralık

Halktan Biri/Yetişkin Oyunu Yer: Nevid Kodallı Oda Tiyatrosu Tarih: 29 Aralık

Seyirciler salona HES kodu ile giriş yapabilecek

Tiyatroseverler oyunların sahneleneceği salonlara girerken salon görevlilerine HES kodlarını göstererek giriş yapabilecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sahne girişinde fotoğraflı aşı kartı, aşı olmayanların ise 48 saat içinde yapılmış PCR testi belgesi ibraz etmesi isteniyor.

Yayın Tarihi: 1. 12. 2021 08: 49: 41

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